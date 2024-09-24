إذاعة «الأولى» في دورتها الجديدة.. برامج تثري القيم الوطنية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت إذاعة الأولى، من شبكة الأولى الإذاعية، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن تفاصيل دورتها البرامجية الجديدة بالتزامن مع مرور 10 سنوات على انطلاقتها، وتتضمن الدورة الجديدة مجموعة من البرامج المميزة، تسعى من خلالها الإذاعة إلى المواصلة في تحقيق رسالتها بتقديم إعلام وطني ملتزم، يسهم في تعزيز الوعي بقيم المجتمع، وينسجم مع رؤية ومكانة إذاعة الأولى كمنصة رئيسية للجمهور المحلي.

وفي هذا الشأن، أشارت نتالي جوزيف أواديسيان مدير إدارة الإذاعات، ومدير الإعلام والاتصال المؤسسي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إلى أن ما تم اختياره وإنتاجه من برامج يعكس التزام شبكة الأولى الإذاعية باختيار ما يتوافق مع تطلعات الجمهور والعادات والتقاليد في المجتمع الإماراتي، ليكون مكملاً لمسيرة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ودوره التوعوي الثقافي، ومعززاً لمسؤوليته المجتمعية.

وأضافت أواديسيان، تأتي هذه الدورة لترسخ شراكتنا الوطنية مع جميع الهيئات والمؤسسات على امتداد مساحة دولة الإمارات العربية المتحدة، لإنتاج محتوى يرتكز على الثقافة المحلية، ويظهر التزامنا بأعلى المعايير المهنية للعمل الإعلامي الملتزم، وهو المنهج الذي اتخذته الإذاعة منذ انطلاقتها.

واختتمت مدير إذاعة الأولى حديثها: إن هذه الدورة البرامجية تعكس التنوع في الإرث الثقافي والاجتماعي، وتتيح فرصة مشاركة عناصر إماراتية في الإنتاج الإذاعي، مشيدةً بفريق العمل داخل الشبكة، الذي يزخر بالمواهب الشابة التي تعكس الرهان على الشباب الإماراتيين وقدرتهم على صناعة التميز، حيث بقيت شبكة الأولى الإذاعية من انطلاقتها وحتى اليوم حريصة على دورها في دعم الشباب الإماراتيين الموهوبين، لصناعة المواهب الإعلامية الشابة.

جديد البرامج

تتضمن الدورة البرامجية الجديدة لإذاعة الأولى الكثير من التجديد والفقرات المميزة لجميع البرامج اليومية والأسبوعية، حيث يستمر للسنة العاشرة على التوالي برنامج «صباح الأولى» مع سالم محمد بإيصال رسائله الإيجابية من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 6:30 – 9 صباحاً ويقوم البرنامج بتغطية أهم الأحداث والفعاليات المحلية وإنجازات العمل الحكومي في الدولة.. ويقدم البرنامج في هذا العام تعريفاً بمشاريع المتاحف التراثية المنزلية التي قامت بجهود فردية رغبة من أصحابها بالمشاركة في الحفاظ على الموروث والهوية الوطنية.

ويستمر البرنامج اليومي «عيال لبلاد» الذي تقدمه أمل الملا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 1 – 3 ظهراً بمثابة رسالة واضحة من إدارة الإذاعة بأن تكون أكثر قرباً وتفاعلاً من الشباب الإماراتيين والعمل على تعزيز هويتهم الوطنية وممارستهم الإيجابية الفعالة في المجتمع، والإضاءة على إنجازاتهم.

ويسلط البرنامج الضوء في هذا العام ضمن فقراته على قرار أو إنجاز وطني، ترك أثره في عيال البلاد وكان حافزاً للعمل وتحقيق الطموح ضمن إطار وطني هدفه النجاح والتميز في خدمة البلاد، بالإضافة إلى فقرة الموظف السعيد.

ويطل علينا البرنامج الجديد «من داخل البيت» من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 – 11 صباحاً وهو من تقديم حصة بن صبيح ليقدم رؤية جديدة تتمحور على دور الأسرة في الحفاظ على قيم ومبادئ موروث المجتمع الإماراتي نظراً للدور الكبير الذي تلعبه الأسرة ودورها المؤثر في التربية والسلوك للشباب الإماراتيين الناشئين، حيث يتناول البرنامج المواضيع التي تتعلق بالعلاقات الأسرية وأساليب التربية ومختلف التحديات والصعوبات التي من الممكن أن يتعرض لها أي بيت بهدف رفع الوعي وأخذ العبرة.

ويتابع برنامج «حيّاك في بلادي» مع شرينة سالم من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 3 – 5 عصراً، تقديم كل ما هو تراثي سياحي مستعرضاً السياحة الداخلية في الإمارات، بينما تستعرض فقرة «فنون الرد» جماليات اللهجة المحلية.

محتوى متنوع

أما بالنسبة للبرامج الأسبوعية فيستمر برنامج «الأولى على الأولى» من تقديم أم الإعلام الإماراتي حصة العسيلي، كل يوم أربعاء من الساعة 5 – 6 عصراً، حيث تتم مشاركة مجموعة من العبارات الوجدانية والإنسانية والإيجابية المأثورة، كما يتم استعراض عدد من عناوين الكتب والإصدارات وإطلاع المستمع على ملخص عن محتواها وخاصة تلك الموجودة في مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

ويأتي برنامج «مسا الرياضة» من تقديم ثاني جمعة بالرقاد، وماجد العصيمي، كل يوم اثنين من الساعة 8 – 10 مساءً، ليستعرض الرياضة المحلية ما بين الماضي والحاضر ومراحل تطورها، بالإضافة إلى أهم المواضيع الرياضية والبطولات المحلية.

وكالعادة يبحر بنا النوخذة والشاعر حميد بن ذيبان والمحاور فهد علي من خلال برنامج «غبايب» في كل اثنين الساعة 4 – 6 عصراً في رحلة ضمن البيئة الساحلية للإمارات من خلال المفردات الخاصة بأهل البحر وقصصهم المشوّقة.

ويأتي برنامج «دفاتر بن سليمان» مع الشاعر سيف بن سليمان وحمد الشامسي في كل يوم سبت من الساعة 6 - 8 مساءً ليطرب آذان المستمعين ببيوت القصيد الإماراتي الأصيل.

كما تقدم إذاعة الأولى في كل يوم اثنين من الساعة 11 - 12 ظهراً، البرنامج الاقتصادي الجديد «مواردنا» من تقديم عايشة المهيري، ليناقش المواضيع الاقتصادية المحلية ويسلط الضوء على تطور اقتصاد الإمارات من جذوره التاريخية إلى مكانته الرائدة في الساحة المحلية والعالمية، ويرصد حركة تطور الاقتصاد في البلاد التي تظهرها الأرقام والإحصائيات بالإضافة إلى القوانين والتشريعات التي تعزز نمو ونهضة الاقتصاد الحديث في مختلف القطاعات.

فواصل

وعملت إذاعة الأولى في الفترة الماضية على مجموعة مميزة من الفواصل التي تعكس بيئتها ومحيطها الإماراتي الخالص وحملت بين طياتها التنوع ما بين التراثي والوطني.