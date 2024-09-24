المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عن فتح باب التقديم لجائزة التصميم المستدام بالتعاون مع توتال للطاقات 2024. تحتفي هذه المسابقة بالأعمال المبتكرة للمصممين والمهندسين المعماريين الإماراتيين الشباب لإيجاد حلول مستدامة.

وتدعو الجائزة الشباب الإماراتي الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً إلى تقديم مقترحات تصميمية تتناول واحدة على الأقل من الركائز الثلاث للاستدامة: الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، مع مراعاة تقديم مقترحات إبداعية استثنائية ومهارة فنية وفهم عميق للممارسات المستدامة.

تصميمات مبتكرة

ومن أبرز المعايير الرئيسية لتقديم الطلبات هو تحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال تقديم تصميمات مبتكرة تعمل على تحسين استخدام الموارد، وخفض التكاليف، والمساهمة في الجدوى الاقتصادية على المدى الطويل، أو تحقيق الاستدامة البيئية، من خلال تقديم الحلول التي تقلل من التأثير البيئي، وتشجع الطاقة المتجددة، وتحافظ على الموارد الطبيعية، أو الاستدامة الاجتماعية، وذلك بتقديم مقترحات تعطي الأولوية لرفاهية المجتمعات، وتعزيز نوعية الحياة، ومعالجة التحديات الاجتماعية.

وسيحصل الفائز بجائزة التصميم المستدام من شركة توتال للطاقات على جائزة نقدية قدرها 10,000 درهم إماراتي، وسيتم عرض الأعمال في واحد من أبرز الأماكن التي تستضيف فعاليات مهرجان أبوظبي في عام 2025، وسيكون يوم 15 نوفمبر 2024 الموعد النهائي للتقديم.