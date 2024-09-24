«إكسبو 971 التراثي».. إبداعات وفعاليات ترسخ قيم الهوية الوطنية

المصدر: دبي - البيان

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يطلق رُواق عوشة بنت حسين الثقافي «مهرجان إكسبو 971 التراثي والحرفي بدبي»، تحت شعار «التُراث.. هويتُنا»، خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر 2024 في حديقة مشرف الوطنية في إمارة دبي، وذلك احتفالاً بيوم العلم الإماراتي، برعاية ودعم صندوق الفرجان. ويهدف المهرجان إلى تعزيز الهوية الإماراتية وتعزيز حب الوطن في نفوس أبنائه، من خلال تسليط الضوء على التراث الوطني والحرف التقليدية.

وأكدت الدكتورة موزة غباش، رئيس رواق عوشة الثقافي، أهمية دعم صندوق الفرجان في إحياء وتنظيم الفعاليات التراثية، وقالت: «دعم صندوق الفرجان لهذا المهرجان يعكس التزامه الكبير بالحفاظ على التراث الوطني، ويُبرز دوره الرائد في تعزيز الهوية الإماراتية من خلال رعاية الأحداث الثقافية التي تساهم في نقل المعارف والمهارات التراثية إلى الأجيال الشابة. إن إحياء التراث في إمارة دبي هو جزء من جهود متكاملة تهدف إلى تعزيز الفخر الوطني والاعتزاز بالهوية الثقافية».

وأضافت موزة غباش: «نحن بحاجة إلى مبادرات مثل مهرجان إكسبو 971 التي تساهم في ربط الماضي بالحاضر، وفي الوقت نفسه تنظر نحو المستقبل لضمان استدامة التراث الوطني. إن صندوق الفرجان يلعب دوراً حيوياً في تمكين المجتمع الإماراتي وتعزيز القيم التي تشكل أساس الهوية الثقافية لدولتنا».

ويهدف رُواق عوشة بنت حسين الثقافي وصندوق الفرجان، إلى تشجيع الحفاظ على الحرف التقليدية وتعليم الشباب والشابات المهارات التي ترتبط بالتاريخ الثقافي لدولة الإمارات.

ويتضمن مهرجان إكسبو 971 التراثي والحرفي بدبي مجموعة متنوعة من الفعاليات التي تهدف إلى تعريف الجمهور بجوانب متعددة من التراث الإماراتي. ومن بين هذه الفعاليات أمسيات شعرية، عروض فلكلورية للرقصات الشعبية الإماراتية، معرض فني يضم لوحات تشكيلية تعكس التراث الإماراتي بريشة فنانين تشكيليين محليين.

كما سيتضمن المهرجان معرضاً للحرف والمهن التراثية، وسيعرض مجموعة واسعة من الحرف التقليدية. وسيشمل معرضاً خاصاً بمنتجات الأسر الإماراتية من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ومن بين المشاركين في المعرض أصحاب الهمم. وسيتابع جمهور المهرجان مجموعة من الفقرات الفنية الغنائية التي تحتفي بالموروث الإماراتي. كما سيتم تنظيم مسابقات للحضور حول التراث الإماراتي.

ومن أهم ما يميز مهرجان إكسبو 971 التراثي والحرفي هو تزامنه مع يوم العَلَم في دولة الإمارات العربية المتحدة.