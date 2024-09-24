«حجر الليل» يومض في مؤسسة فن جميل بقصص تجارة المنغنيز

المصدر: دبي - البيان

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حكايات ملونة بالجمال تنتثر بين جنبات معرض «حجر الليل»، الذي تستضيفه مؤسسة فن جميل في دبي، إذ يعد الأول من نوعه في غرب آسيا، وهو للفنانة متعددة التخصّصات المقيمة في لوس أنجلوس كانديس لين، إذ ينظم خلال الفترة، من 26 سبتمبر 2024 وحتى 12 يناير 2025.

ويُسلّط المعرض الضوء على الروابط التجارية التاريخية والمعاصرة بين أستراليا والصين، من خلال تركيبٍ فني في غرفة واحدة، بالإضافة إلى منحوتات خزفية جديدة ولوحة جداريّة مُصمّمة خصيصاً لمركز جميل للفنون في دبي.

وقالت نورا رازيان، نائبة مدير ورئيسة برنامج المعارض في مؤسسة فن جميل: «نُعرب عن سعادتنا بتقديم حجر الليل الذي يُعتبر معرضاً متكاملاً للفنانة كانديس لين يتمحور حول عمل فني مرموق يحمل الاسم ذاته. ويُعتبر المعرض مرآةً تعكس بحثها المُعمّق في تاريخ الموارد، الذي يشمل استخراجها وتجارتها واستخدامها».

سمات

يمثل حجر الليل، تركيباً فنّياً مركزياً على شكل ناعُورَةٍ مزخرفة تُذكّرنا بالروابط التاريخية المُثبتة والمُفترضة بين أستراليا والصين وتدعونا للتفكّر بشكل أعمق بالسرديات البديلة التي تتجاوز الحقائق التاريخية.

ويُسلّط هذا العمل الضوء على تجارة المنغنيز وتأثيرها الأوسع على الأنظمة البيئية والمجتمعات البشرية، حيث ترمز الحركة الدائرية للناعورة إلى الدورات المتكرّرة للزمن والتجارة، بينما تُشير المنحوتات الخزفية الأخرى إلى استخدام الماء على مرّ العصور لقياس الوقت، وخاصةً من خلال الساعات المائية الأكثر دقة وإبهاراً التي ابتكرها المهندس المسلم ابن الجزري في العصور الوسطى.

في الوقت نفسه، تستلهم اللوحة الجدارية المُصمّمة خصيصاً لمركز جميل للفنون في دبي جماليتها من المناظر الطبيعية لجزيرة جروت آيلاندت، التي تقع قبالة السواحل الشمالية لأستراليا، والتي تُزوّد العالم بـ10 في المائة من إمدادات المنغنيز.