روائع المسرح العالمي وأبرز نجوم الغناء في ضيافة دبي

المصدر: دبي - البيان

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تسعى الأعمال الإبداعية المتفرد في العالم إلى التواجد في دبي. ففي جعبة هذه الحاضرة العالمية التي تقود مسارات الإبداع والتميز بجدارة، الكثير من السحر والجمال والأنوار التي تضفي بريقاً خاصاً على كل إبداع. وهو ما جعلها ويجعلها الآن محط أنظار شتى المبدعين والشركات المنتجة للأعمال الإبداعية، الأشهر في المعمورة قاطبة.

ويتجلى هذا الأمر في ملمح لافت مع استعداد وتحضيرات المبدعة المسرحية والمنتجة العالمية، لوسي ماجي، لعرض العمل المسرحي الاستعراضي الشهير، «المرأة ذات الرداء الأسود»، في دبي، حيث سيكون أفراد الجمهور على موعد مع العرض العالمي الذي شاهده 7 ملايين شخص في دول العالم المتنوعة، بدءاً من الـ 30 من شهر أكتوبر المقبل، وحتى الـ 2 من نوفمبر 2024، على خشبة مسرح زعبيل سراي.

فرجة ودهشة

وتتميز المسرحية بعوالم فرجة حافلة بالدهشة وعامرة، في ثوب إبداعي مفرح يتناغم مع ألق الموسيقى وإيقاع السينوغرافيا البهية في هذا العرض، والذي يستلهم في سياق درامي مسرحي مشغول بحرفية عالية، عالم إبداع وحبكة رواية الكاتبة البريطانية سوزان هيل، الموسومة بالعنوان نفسه، ليجسدها على المسرح، حيث إنها لا تزال تسعد وتستقطب الجماهير من جميع الأجيال، خاصة وأن هذه الرواية كانت قد اكتسبت الكثير من الشعبية بوصفها عملاً روائياً مع تجسيدها في عمل سينمائي شهير من بطولة دانيال رادكليف، وهو فيلم «The Woman in Black».

وستقدم العمل في دبي وتشرف عليه، في هذا العرض الفريد على مسرح زعبيل، شركة «ويست اند ويندي» الحائزة جوائز مهمة في المنطقة.

وقد حظي هذا الإنتاج المسرحي الذي أخرجه ستيفن مالاترات، بإشادة النقاد، حيث يستثمر قوة وكثافة المسرح الحي، فينقل الجمهور إلى عالم مدهش وشيق ومرعب وغامض.. ومن بين أبرز الفنانين المشاركين في طاقم العمل في المسرحية: جورج تيلفر، وكريستوفر بونويل.

أكدت لوسي ماجي، منتج عرض «المرأة ذات الرداء الأسود»، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ويست آند وورلد وايد»: (West End Worldwide )، أن دبي مدينة عالمية أصبحت تمثل الوجهة المضلة لجميع مبدعي المسرح والعاملين في قطاعات الاقتصاد الإبداعي، لما تمتلكه من مقومات فريدة. وتابعت لوسي (نحن سعداء للغاية بوجود جورج تيلفر وكريستوفر بونويل في قيادة إنتاجنا لـ«المرأة ذات الرداء الأسود»).

إذ إن موهبتهما وتفانيهما في عملهما يعدان بتقديم تجربة شبحية ستبهر الجماهير في دبي.وختمت حديثها: «تحتل دبي مكانة خاصة في قلبي باعتبارها من أولى المدن التي عرضت فيها مسرحية «المرأة ذات الرداء الأسود».

إذ إنني أحضرت هذا الإنتاج الآسر كي يعرض هنا في دبي للمرة الأولى في عام 2009، وكانت رحلته عبر دبي في أعوام 2012 و2015 و2017 غير عادية. ومن بين أكثر من 50 عرضاً أنتجتها، تبرز «المرأة ذات الرداء الأسود» كأحد العروض المفضلة الدائمة، فهي تحظى باحترام المدارس لمزيجها الفريد من النص المكتوب والفيلم والفن المسرحي، بينما يستمتع الجمهور أيضاً بالإنتاج.

نجوم وحفلات

وفي أول غيث روائع الحفلات والإبداعات التي تستضيفها دبي في الأيام المقبلة، فسيكون الجمهور على موعد مع حفل شيق للفنان السوري، ناصيف زيتون، حيث يحيي حفلاً في 29 سبتمبر الجاري، على خشبة مسرح دبي أوبرا، يقدم فيه باقات من أغانيه.

ويستعد فنان الدي جي العالمي «كالفن هاريس» الحائز «جائزة غرامي» لإحياء حفلٍ في دبي في 26 أكتوبر، في «أوشوايا دبي هاربر إكسبيرينس». كما تتضمن أجندة فعاليات دبي حفلاً لأشهر نجوم الموسيقى الإلكترونية في العالم، «الدي جي» الهولندي الشهير «مارتن غاركس»، الذي يحيي في «أتلانتس النخلة» حفله المباشر في 16 نوفمبر.