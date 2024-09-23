«مترو دبي للموسيقى».. بانوراما الألحان تعزف قصص لقاء الحضارات

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دبي - البيان

يواصل مهرجان مترو دبي للموسيقى، فعاليات دورته الرابعة التي انطلقت يوم السبت الفائت، حيث ينظمها «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي. ويقدم المهرجان باقات روائع تمتع الجمهور، وتعزف ألحان التناغم التواصل الحضاري، على أرض دبي، المدينة العالمية المبدعة التي تحتضن بانوراما الثقافات العالمية، حيث يقدم المغنون والعازفون مقطوعات ملهمة في محطات المترو، وسيواصل الحدث عروضه الموسيقية المبدعة حتى 27 سبتمبر الجاري، إذ تقام العروض في 5 محطات، وهي دبي مول ومول الإمارات والاتحاد وبرجمان ومركز دبي المالي العالمي.

ويشارك في المهرجان 20 عازفاً من الإمارات والعالم، حيث يضفون في مناطق العزف، أجزاء فرح ومتعة لا تضاهى، يمتعون معها أفراد الجمهور بمجموعة من العروض الموسيقية الملهمة التي تروي قصصاً من شتى ثقافات العالم.

وفي ظل بانوراما جمالياته، يترجم ويجسد المهرجان، روح المدينة، إذ يعكس واقع التنوع الثقافي والتميز الإبداعي والتناغم الاجتماعي فيها، مبيناً قيمتها كحاضرة عالمية نوعية ملهمة، تمثل أفضل أماكن العيش والخيار بالنسبة للمبدعين من أنحاء العالم كافة. وتتضمن نسخة المهرجان في هذا العام، باقات من العروض الفردية بمضمونها وقيمها الفنية التي تنسج بانوراما ألحان وكلمات ملهمة وذلك يومياً، طوال فترة المهرجان، في المحطات الخمس، من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 10 ليلاً موفراً مع هذه الأوقات لجميع أفراد الجمهور مجال الاستمتاع بفعالياته الموسيقية المميزة التي يقدمها المشاركون في المهرجان، والتي تنتمي إلى شتى أنواع المدارس الموسيقية، حيث يعزف المشاركون باستخدام آلات موسيقية متنوعة، تقليدية وعصرية، مقطوعات جمالية عصرية وبانورامية، غنية بقصصها.