تكريم الفائزين بجائزة العويس للإبداع اليوم في حفل بندوة الثقافة

المصدر: دبي - البيان

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تحتفي جائزة العويس للإبداع بفائزي دورتها الـ 28 اليوم، حيث تنظم ندوة الثقافة والعلوم حفل تكريم لأبطال دورة الجائزة 2023، وذلك في تمام الساعة الثامنة بمقر الندوة في الممزر بدبي.

وقد فازت مكتبة محمد بن راشد بجائزة شخصية العام الثقافية لدورها الرائد ومكانتها الرفيعة وحرصها على تقديم المعرفة بكافة مجالاتها وصنوفها، كما فاز بالجوائز الثقافية الخاصة كل من الدكتورة عفاف البطاينة، والكاتب عبد اللطيف الزبيدي، والفنان أحمد حيلوز تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في الحركة الثقافية.

وفي مسابقة أفضل بحث عن الإمارات، فاز في الدراسات الإنسانية والاجتماعية - المحور الإداري، الباحث مايد الشاعر.

كما فازت في الدراسات التطبيقية - المحور الطبي أو الصحي الباحثة، أسماء خليل محمد قاسم.

وفي مجال الدراسات التطبيقية - المحور التقني فازت الباحثة مروة خميس محمد اليماحي.

وفي مجال الابتكار العلمي، فئة الكبار، حاز المركز الأول مشروع البصمة الوراثية الذكرية الجديدة للدكتورة ريم مطر المزينة المهيري. ونال المركز الثاني مشروع اكتشاف أمراض الأوعية الدماغية، للدكتورة فاطمة محمد طاهر فريدون.

وحاز المركز الثالث مشروع شريحة تعريفية لدخول الزوار لدولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق البوابات البرية والبحرية للباحثة علياء محمد علي البلوشي.

وفاز بجائزة مسابقة أفضل كتاب يصدره أبناء الإمارات عن دولة الإمارات كتاب (المهن الحرفية في ثقافة الأمثال الشعبية الإماراتية) للدكتورة عائشة علي أحمد الغيص الزعابي.

وفي مجال أفضل إبداع قصصي أو روائي فازت الروائية وداد خليفة النابودة،عن (عشبة ومطر).

وفاز حساب الإنستجرام للإعلامي (فهد هيكل) بجائزة أفضل حساب لوسيلة تواصل اجتماعي.

كما فاز بجائزة أفضل برنامج ثقافي أو اجتماعي محلي (تلفزيوني – إذاعي) برنامج مكتبات - إنتاج تلفزيون الشارقة، إعداد وتقديم علياء جعفر غانم حسن المنصوري.

وفي مسابقة أفضل عمل فني في الخط العربي فازت فاطمة سالم الضنحاني في (خط جلي الثلث)، وفاز عمران علي عبد الله عنبر البلوشي في (الخط الكوفي)، ورقية محمد علي إسماعيل (خط النستعليق). وفي مجال التصوير فاز محمد الطيب أحمد الطيب الشحي.

وفي الخزف فاز بالمركز الثاني النحات سالم أحمد صالح جوهر. وفي مسابقة الإنفوجرافيك فاز: موضي أحمد خليفة السويدي، مها يوسف إبراهيم العبيدلي.

كما فازت في مسابقة الموسيقى (العزف على إحدى الآلات الموسيقية) مريم عمران موسى رمضان سجواني.

وفاز في مسابقة الشباب في أفضل ابتكار علمي فئة الشباب بالمركز الأول، مشروع نظام الري عن بعد. وفاز أفضل عمل فني في مسابقة التصوير المصور محمد جاسم الحمادي.