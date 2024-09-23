«دانيال سانوم لوتن».. عدسة النرويج في أشهر ملاعب العالم

المصدر: جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي - www.hipa.ae

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من أبرز أعضاء لجنة التحكيم للدورة الثالثة عشرة، لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، التي كانت تحت عنوان «الاستدامة»، المصور النرويجي «دانيال سانوم لوتن»، وهو مصور صحفي متخصص بالشؤون الرياضية في المقام الأول. هذا بجانب كونه مُحرّراً بارعاً منذ أن كان في الخامسة عشرة من عمره، حينما بدأ شغفه بالتصوير مع الصحيفة المحلية Romerikes Blad، وبحلول عام 2001، كان يعمل لصالح الصحف اليومية النرويجية الكبرى مثل Dagbladet وVG، بالإضافة إلى وكالة الأنباء الدولية AFP.

يعمل دانيال حالياً مدير تحرير في TV 2 Sports Norway، ويتخصّص في التصوير الرياضي والتغطيات السياسية والقصص المرئية. أخذته حياته المهنية في جميع أنحاء العالم، حيث غطى أحداثاً رياضية رفيعة المستوى مثل سباق فرنسا للدراجات، والعديد من مسابقات كرة القدم الدولية بما في ذلك دوري أبطال أوروبا وكأس العالم لكرة القدم، بالإضافة إلى العديد من بطولات العالم للتزلج والألعاب الأولمبية. يتميّز ملفه الإبداعي بأعمال واسعة النطاق في القفز على الجليد والتزلج على جبال الألب وغيرها.

عَمِلَ دانيال عن كثب مع شخصيات سياسية، بما في ذلك رئيس وزراء النرويج السابق والأمين العام الحالي لحلف شمال الأطلسي «ينس ستولتنبرج». وعلى مر السنين نالت أعماله الفوتوغرافية العديد من الأوسمة، بما في ذلك المركز الأول في فئة الرياضة في مسابقة التصوير الصحفي الدولي الصينية (CHIPP) في عام 2013، والعديد من الأوسمة في جوائز صورة العام النرويجية.

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