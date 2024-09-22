«همسات الألوان» في دبي.. أوتار الجمال وحكايات التاريخ

المصدر: دبي ــ البيان

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لوحات مليئة بالقصص التاريخية والعصرية، غاية في الثراء المضموني والجماليات الفنية، يضمها معرض «همسات الألوان» في دبي، للفنانة مارينا فوتيمسكا والفنان عبد الجبار ويس. ويروي المعرض، الذي افتتح مؤخراً في مركز «آرت أوف ليفينغ» في دبي، واختتم أمس، حكايات شيقة غنية بالرمزيات والدلالات، حيث يشتمل على 37 لوحة متنوعة حافلة بالمعاني، ونجد فيها الكثير من الجماليات بجانب المعلومات التاريخية حول بلدان وموضوعات مهمة.

ملامح وقصص

ونجد في الخصوص، ملامح وقصصاً لافتة لأعمال الفنانة مارينا فوتيمسكا، والتي تبدو حافلة بالمعالم الجاذبة وموسومة بعناوين تحمل دلالات ومعلومات تاريخية وعصرية مهمة، مثل: «معركة جوفتي فودي»، والتي تصور المعركة التاريخية التي دارت رحاها عام 1648م، كما ورد في رواية هنريك سينكيفيتش «بالنار والسيف»، وإلى جانب هذه اللوحة الملهمة الكبيرة، تبرز لوحات لمجموعة من الشخصيات التاريخية الشهيرة. إضافة إلى لوحات تصور الطبيعة والنباتات والزهور بشكل مفصل، إضافة إلى سلسلة من المناظر الطبيعية والديكورات الداخلية المستوحاة من مختلف البلدان التي زارتها الفنانة.

مقومات الدعم

وأكدت الفنانة مارينا أنها تختار موضوعات لوحاتها بعناية ودقة، حيث تحرص على أن تكون غنية بمعلومات تاريخية، وتحمل مضموناً ثقافياً واجتماعياً، لتقدم المعلومة والمفهوم الجمالي فتمتع المتلقي وترتقي بثقافته. وأوضحت أن حركة الفن والإبداع في دبي هي في أعلى درجات التميز على صعيد العالم، خاصة وأن المدينة تمتلك مقومات الدعم والنجاح الكبير في هذا الصدد، كما أنها أصبحت تمثل وجهة عالمية متميزة، حيث يقصدها المبدعون من كافة أنحاء العالم.

وأما في لوحات للفنان السوري عبد الجبار ويس، فنجد تجسيدات فائقة الجمال، وغنية بالزهور والنباتات تخلق حالات شعورية مليئة بالفرح. وتتميز أعماله بمحتواها وبألوان الفرح لتسافر بالمتلقي على أجنحة الجماليات التشكيلية مكونة مفاهيم تربط بين الواقع والخيال وهي تنسج مساحات شائقة من الفرجة الإبداعية.