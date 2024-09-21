«داون تاون ديزاين».. رؤى إبداعية حديثة في فنون التصميم

المصدر: دبي ــ البيان

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ينطلق «داون تاون ديزاين»، المعرض الرائد للتصاميم المعاصرة والراقية في الشرق الأوسط، والذي يقام بشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم، التابع لمجموعة تيكوم، وبدعم من «دبي للثقافة»، 6 نوفمبر المقبل ويستمر حتى 9 منه في حي دبي للتصميم، بمشاركة أبرز العلامات التجارية العالمية.

ويعد «داون تاون ديزاين» الملتقى السنوي الأبرز للمجتمع الإبداعي والحدث الرئيسي خلال أسبوع دبي للتصميم، كما يمثل المحور الأساسي للتصميم في المنطقة، حيث يجمع بين الأسماء الراسخة والناشئة من المشهد العالمي للتصميم. ويعرض أحدث المجموعات والحلول المبتكرة من علامات تجارية ومصنعين من جميع أنحاء العالم، مع تسليط الضوء بشكل خاص على المواهب الصاعدة في المنطقة.

وبالتزامن مع معرض «داون تاون ديزاين» تنطلق النسخة الافتتاحية من معرض «إيديشنز» لهذا العام، والذي يعد أول معرض للفنون والتصاميم ذات الإصدار المحدود في المنطقة، في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل. وسيضم المعرض أكثر من 50 معرضاً واستوديو تصميم ومؤسسة فنية.

وقالت ميت ديجن كريستنسن، مديرة معرض «داون تاون ديزاين»: «نحن متحمسون للكشف عن برنامجنا لنسخة عام 2024 من معرض «داون تاون ديزاين»، إذ يقدم المعرض عرضاً عالمياً، مما يضفي مزيداً من الحياة إلى المشهد الإبداعي من خلال مجموعة متميزة من العلامات التجارية الإقليمية والعالمية الراقية.

كما يتضمن البرنامج مجموعة متطورة وجذابة من المفاهيم الإبداعية للمتاجر المؤقتة، إلى جانب المحادثات والمناقشات الجماعية المثيرة».

وتابعت: «يسهم معرض «داون تاون ديزاين» في تطور مشهد الفن والتصميم في دبي... ويحقق المعرض باستمرار بيئة حيوية، حيث يلتقي التصميم بالفرص مما يمهد الدرب لبناء حوارات أساسية، ويعزز من مكانة دبي كمركز عالمي للإبداع والتصميم».

سيستقبل معرض «داون تاون ديزاين 2024» علامات تجارية عالمية بارزة، بما في ذلك «أودو كوبنهاجن»، التي ستعرضها «ذا باوري كومباني» إلى جانب «فيرم ليفينج». وستحتفل شركة «هابرداشيري» بأول ظهور إقليمي لها من خلال العمل الفني التركيبي «ساند آند سي» المخصص.

وستعود «كارتيل» لتسليط الضوء على أحدث مجموعاتها من التصاميم الصناعية المعاصرة، بينما ستعرض «بولترونا فراو» تصاميمها الخالدة. كما ستسلط «بي آند بي إيتاليا» الضوء على قطع مفروشات أيقونية للمساحات الداخلية والخارجية، تقدمها الشريكة المحلية «بيتوتي هوم». وسيشهد المعرض انطلاق متجر «ذا كونران شوب» في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشمل أحد أبرز الأحداث في المعرض، عودة الجناح الوطني لوكالة التجارة الإيطالية إلى معرض «داون تاون ديزاين» بحضور أكثر من 40 علامة تجارية، مما يعزز إرث إيطاليا في الإبداع والحرفية. كما تسلط مبادرة «صمم في السعودية»، التابعة للجنة التصميم والهندسة المعمارية بوزارة الثقافة السعودية، الضوء على المواهب الإبداعية في المملكة من خلال مشاركة تسعة استوديوهات تصميم.

ويعود برنامج «تنوين للتصميم» السنوي، الذي يعد رحلة تحويلية تصقل المهارات وتروج للتصميم المستدام في دولة الإمارات، بتنسيق من «تشكيل»، إحدى أبرز حاضنات الثقافة في الإمارات، بأكبر مجموعة له حتى الآن، ويكشف عن أعمال المصممين الناشئين المختارين لعام 2024. وستطلق خلال المعرض المصممة «ماريانا بيكولو» مجموعة من أعمالها بالتعاون مع علامات تجارية مرموقة في مجال الأقمشة والتشطيبات.

وسيقدم المصمم العالمي روس لوفجروف، الذي يتخذ من دبي مقراً له، تعاوناً إبداعياً مع مؤسسة «جيه إن إف» البرتغالية، يضم مقابض وإكسسوارات مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

تشهد فعاليات برنامج معرض «داون تاون ديزاين» هذا العام أبرز الأعمال الفنية والتركيبية المميزة، من بينها مزهرية ضخمة مصنوعة يدوياً من مواد معاد تدويرها يومياً مثل أغطية الشاحنات والبطانيات الصوفية القديمة وألواح البناء، من تصميم الفنانة الهولندية ليندا نيوستاد.

كما سيحتوي المعرض على جناح خارجي متميز من تصميم استوديو «بون» للتصميم المعماري والداخلي ومقره دبي، مصنوع بالكامل من كتل ترابية مسبقة الصنع.

وسيسلط معرض «مصممين من الإمارات» الذي يقام ضمن فعاليات «داون تاون ديزاين»، الضوء على 30 مصمماً مبدعاً، ممن يركزون على تقديم أعمال تبرز شغفهم وتكون بمثابة ملاذات هادئة في عالم اليوم سريع التغير.