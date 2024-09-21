100 عمل فني بمعرض «آندي وارهول.. رائد الإبهار» في دبي

المصدر: دبي ــ البيان

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يحتضن مركز «فاوندري» الفني وسط مدينة دبي، معرض «آندي وارهول.. رائد الإبهار»، ويستمر حتى 31 أكتوبر المقبل، متضمناً أكثر من 100 عمل فني. يسلط المعرض، الذي تقدمه مؤسسة «الفن للجميع» وتشرف عليه القيمة الفنية ندى غندور، الضوء على حياة ومسيرة آندي وارهول من بداياته في التصميم الغرافيكي وصولاً إلى مكانته كواحدٍ من أهم فناني البوب في العالم.

يضم المعرض مجموعة من الأعمال التي تعرض للمرة الأولى في الإمارات العربية المتحدة، تتراوح بين الأعمال الفنية بالشاشة الحريرية والصور الفوتوغرافية والمجلات. تلقي المجموعة الضوء على مسيرة وارهول الفنية وعلى صورة المجتمع الأمريكي من الستينيات وحتى ثمانينيات القرن الماضي.

والتي تمثل حقبة التجديد الفني والتكنولوجي والمجتمعي. ينقسم المعرض إلى قسمين، ويسلط القسم الأول وهو بعنوان «آندي وارهول: من الظلال إلى النور» الضوء على المعالم المهمة في مسيرة وارهول، من بداياته كمصمم غرافيكي وصولاً إلى منصبه كفنان مشهور عالمياً. ويعكس القسم الثاني من المعرض بعنوان «رائد الإبهار: الفن يلتقي بالتجارة» عبقرية وارهول في إعادة البورتريه المرسوم إلى عالم الموضة.

وتقول رانيا عاشور، مؤسسة «الفن للجميع»: «نحن سعداء جداً باستضافة أعمال آندي وارهول الرائدة في دبي للمرة الأولى على الإطلاق. «آندي وارهول.. رائد الإبهار» هو ليس مجرد معرض، بل هو رحلة غامرة في عقل فنان عبقري غير مشهد الفن المعاصر. هذا المعرض هو شهادة على مكانة دبي المتنامية كمركز ثقافي عالمي».

بدورها، تؤكد ندى غندور، القيمة الفنية على معرض «آندي وارهول.. رائد الإبهار»، أن تنظيم المعرض تجربة رائعة بالنسبة لها، إذ لا يزال فن وارهول يلقى صدى واسعاً وعميقاً لدى الجماهير في جميع أنحاء العالم. وتتابع: يقدم المعرض فرصة لاستكشاف مقاربة وارهول الإبداعية والابتكارية للفن، وتأويله العميق لمفهوم الاستهلاك وثقافة المشاهير.