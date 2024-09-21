«الشارقة للراوي».. فنون شعبية وأجواء تراثية

المصدر: الشارقة ــ البيان

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‏تزينت قاعات ‏ومرافق معهد الشارقة للتراث بالعديد من الصور التراثية والمجسمات التي تنسجم مع ‏موضوع الدورة الحالية لملتقى الشارقة الدُولي للراوي بدورته الـ24، والتي تُقام فعالياته بتنظيم معهد الشارقة للتراث حتى 22 سبتمبر الجاري تحت شعار «حكايات الطيور». وحرص المعهد على تزويد أرض الفعاليات بأجواء تراثية ‏تتجاوز الزمان والمكان الحاضرين، لتكون فرصة تستنطق الماضي وتقدم مجموعة من الصور الشعبية عبر الألحان والكلمات والقصائد المحلية والخليجية التي تفاعل معها جمهور الملتقى.

وتشارك فرقة زينة الشارقة للفنون ‏الخليجية ضمن برنامج «كرنفال الراوي»، وعن هذه المشاركة، يقول علي خميس السويدي، مدير الفرقة: «نحن فرقة تراثية يتدفق التراث في عروقنا كما يتدفق الدم، ونعيش معه متجاوزين المرحلة الزمنية الحالية، فنحرص على تصوير أنواع الفنون ‏الغنائية التي نقدمها كي نكون قادرين على أداء الرسالة التي تحملها عبر العصور والأجيال».

وأضاف: «نتوجه بالشكر لمعهد الشارقة للتراث على منحنا هذه الفرصة لنكون جزءاً من التشكيلة التراثية المهمة للملتقى. ثانياً، هناك العديد من الفنون، منها: فن العاشوري وفن الدزة، ‏ولكل منهما مجموعة من الأغاني المرتبطة بالفنون الخليجية، وهناك أيضاً الفنون البحرية كالفتري، والمخولفي، والحساوي، والعدساني وغيرها. وسيتم أداؤها لجمهور الزائرين من محبي التراث تباعاً طيلة أيام الملتقى».