العميمي يحاضر عن «القيادة الثقافية»

المصدر: الشارقة ــ البيان

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نظم المكتب الثقافي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة صالون الشارقة الثقافي تحت عنوان «تحديات المسؤولية في القيادة الثقافية»، حيث استضاف الصالون الثقافي د. سلطان العميمي، رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وأدارت الحوار الشاعرة والأديبة شيخة الجابري، وذلك في مسرح المجلس، وبحضور عدد من المهتمين بالشأن الثقافي.

وتناولت الجلسة محاور عدة منها الرؤية الشاملة من قبل د. العميمي لأداء المؤسسات الثقافية في الدولة، الذي أكد على أن العمل الثقافي في الدولة مرتبط بمرحلتين، مرحلة ما قبل قيام الاتحاد، ومرحلة ما بعد الاتحاد، حيث كان الحراك الثقافي نشطاً ومتميزاً خصوصاً في إمارة أبوظبي ودبي والشارقة، وكانت هناك بالفعل حركة ثقافية واضحة، لهذا، وبعد قيام الاتحاد كان هناك أساس قوي بنيت عليه المؤسسات الثقافية. وتابع: إن أهم ما يميز الثقافة في الدولة هو الشراكة بين مختلف المؤسسات بهدف تعزيز الدور الثقافي في المجتمع.