«إكسبو دبي» تحتضن حفل «هولو» الموسيقي 18 أكتوبر

المصدر: دبي ــ البيان

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يحيي الفنان السويدي العالمي، الـ«دي جي» إريك بريدز، حفلاً فنياً فريداً من نوعه في مدينة إكسبو دبي، وذلك في 18 أكتوبر المقبل، تحت عنوان «هولو»، حيث ينظم هذا الحفل في دبي ومنطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى، ويمثل هذا الحفل مسك ختام برامج وجلسات نسخة معرض «جيتكس جلوبال» الـ44، الحدث البارز والمهم في مجال التكنولوجيا، ونشاطات الشركات الناشئة في عالمنا.

ويتميز حفل «هولو»، الذي أبهر أفراد الجمهور بثقافاتهم العديدة في أرجاء المعمورة، بكونه يمزج بين جماليات الموسيقى، وأحدث ابتكارات التكنولوجيا العصرية، إلى جانب روائع التشكيلات والمجسمات ثلاثية الأبعاد الحافلة بملامح الجاذبية والدهشة والتشويق.

ويتضمن حفل «هولو» فقرات فنية متنوعة، ويتاح لأفراد الجمهور، الذين لا تقل أعمارهم عن الـ16عاماً، ويستهل مع عروض لعدد من منسقي الأغاني البارزين، والذين ستعلن تفاصيل أسمائهم ومواعيد أداءاتهم في الأيام المقبلة. وسيقدم إريك بريدز باقة من أعماله الساحرة، ليرتحل معها بجمهوره في دبي، وعلى أجنحة الألحان والتكنولوجيا إلى آفاق بهجة ومرح عامرة بالدهشة والغرابة والتشويق.

رائد تطوير الموسيقى

جدير بالذكر أن «هولو» يمثل أحد إبداعات إريك بريدز النابعة من بنات أفكار هذا المبدع العالمي المصنف كونه من أشهر منتجي وقادة ومطوري الموسيقى الإلكترونية، ومن أبرز منسقي الأغاني، وذلك منذ أكثر من 20 عاماً. ويشتهر دولياً بلقب: بريدا وسيريز دي، بالإضافة إلى كونه يشتهر بالتزامه في أداء العروض الحية، واستخدام التقنيات والإضاءة والليزر، لإضفاء تأثير ملهم وساحر في آن.