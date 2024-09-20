«ليالي الفن» تنطلق 7 نوفمبر

المصدر: دبي ــ البيان

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يحتضن مركز دبي المالي العالمي، الوجهة النابضة بالثقافة والفنون في الدولة، النسخة الثامنة عشرة من أمسيات «ليالي الفن»، التي ستستمر لأول مرة تسع ليالٍ، من 7 إلى 15 نوفمبر المقبل، وتأتي بالتزامن مع احتفال المركز بالذكرى العشرين لتأسيسه.

تستضيف الفعالية نخبة من المبدعين من مختلف أنحاء العالم، وتسهم في تشكيل مشهد فني إبداعي يزخر بأعمال فنية فريدة.

وستعرض أمسيات «ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي وسط فضاء فني رحب، مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية التي تشمل الفنون البصرية والرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي والتصميم واللوحات الجدارية وورش العمل التفاعلية والجلسات الحوارية والموسيقى. وستجذب عامة الناس وعشّاق الفن بشكل خاص، مما يوفر فرصة فريدة للتواصل مع المواهب الناشئة والمعروفة طيلة فترة الفعالية.