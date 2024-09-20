«مواعيد عرقوب» يحتفي بسيرة إبداع مبارك العقيلي

المصدر: دبي ــ البيان

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نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، أول من أمس، عرضاً مسرحياً بعنوان «مواعيد عرقوب»، وهو سيرة مسرحية مونودرامية عن حياة الشاعر مبارك العقيلي، من تأليف وإخراج الفنان عمر غباش، ومن إنتاج مركز ديرة الثقافي بدبي.

حضر العرض الدكتور سليمان موسى الجاسم نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، وعبدالغفار حسين عضو مجلس الأمناء، وجمهور نخبوي من محبي الفنون المسرحية، ومن أصدقاء المؤسسة.

وعبر 40 دقيقة، قدم الفنان عمر غباش حياة الشاعر «مبارك العقيلي» بشكل درامي، متخذاً من الفضاء المسرحي ملعباً لحركته التي اعتمد فيها على فن الإيحاء والتخيل، لينقل للجمهور عالم الشاعر الذي تنقل في مختلف مناطق الجزيرة العربية، وقد رافقته خلفية موسيقية ممزوجة بأغنيات مأخوذة من قصائد العقيلي.

وفي ختام العرض، قال الفنان عمر غباش «أردت أن أسلط الضوء على شخصية شعرية، عاشت في أزمنة ومناخات متعددة، وعاصرت الأحداث الكبيرة التي مرت بها منطقة الخليج، وكانت شاهدة عليها وحاضرة فيها».

ثم قدم الدكتور سليمان موسى الجاسم درع العويس التذكارية للفنان عمر غباش، وتمنى له المزيد من الإبداع، وشكره على جهده في الأمانة العلمية لنقل وقائع حياة العقيلي، ووضعها تحت الضوء، ما سيكون له أبرز الأثر في الاستلهام من شخصيته، والنهل من مزايا شعره المتفرد.

وبدوره، قدم عمر غباش شكره لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، لتقديم هذا العرض الأول للمسرحية في الإمارات، ولإتاحة الفرصة للوقوف على خشبة المسرح العتيد، الذي احتضن الكثير من التجارب الجميلة في المسرح والفن والموسيقى.

وقد شارك في المسرحية، إلى جانب الفنان عمر غباش، كل من: حسن يوسف مساعد مخرج، وعبد الله الشعيبي مساعد مخرج، ومحمد جمال فني إضاءة.

يذكر أن الشاعر مبارك العقيلي ولد في منطقة الرياض في السعودية، وتنقل بين السعودية والعراق ودبي وعمان والبحرين، حتى استقر به المقام في دبي. وقد عاش الشاعر ما بين 1875 م إلى 1955. وعاصر الوجود العثماني في منطقة الأحساء في السعودية، والانتداب البريطاني في منطقة الخليج. كما عاصر العديد من الشخصيات في المنطقة، وتواصل مع العديد من المثقفين.

تميز شعر العقيلي بالجزالة، سواءً باللغة العربية الفصحى، أو الشعر النبطي، وكان له السبق في كتابة أول مسرحية شعرية في الجزيرة العربية، وأول قصة قصيرة. وتستعرض المسرحية رحلة حياته منذ صغره، ومن ثم كل مراحل حياته.

ويعد هذا العرض المسرحي أول عرض لـ «مواعيد عرقوب» في الإمارات، حيث كانت قد عرضت سابقاً في مهرجان الكويت الدولي للمونودراما، كما عرضت في مهرجان شتوتغارت الدولي للمسرح في ألمانيا في مايو الماضي.