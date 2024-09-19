فرقة «كولدبلاي» تحيي حفلاً فنياً في أبوظبي 11 يناير المقبل

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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تحيي فرقة «كولدبلاي» حفلاً فنياً في أبوظبي في إطار جولتها العالمية ميوزيك أوف ذا سفيرز، وذلك في 11 يناير المقبل في استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

ويأتي الحفل بعد النجاح المبهر الذي حققته جولة الفرقة في صيف 2024 على المسارح الأوروبية، حينما بيعت كافة بطاقاتها، إلى جانب الإعلان عن إقامة ثمانية عروض جديدة في المملكة المتحدة.

وتشتهر الفرقة الحائزة على جائزة جرامي بعروضها الحماسية وأغانيها الرائعة التي تناسب مختلف الأوقات والمناسبات، مما يجعل حفلها المرتقب فرصة استثنائية لعشاقها في دولة الإمارات، الذين لطالما كانوا يتطلعون إلى عودة الفرقة إلى العاصمة أبوظبي منذ حفلها السابق في عام 2016. ويقام الحفل برعاية لايف نيشن، المنتج العالمي للجولة.

وتؤدي الفرقة خلال الحفل أغاني عدة من ألبومها ميوزيك أوف ذا سفيرز المرشح لجائزة ألبوم العام، إضافة إلى أغنيتين منفردتين بعنوان «وي بري» و«فيلز لايك آيم فولينج إن لوف» من ألبومهم الجديد مون ميوزيك، إضافةً إلى أعمالٍ أخرى من سجلها الحافل بالإبداعات، بما يشمل «يلو» و«ذا ساينتست» و«كلوكس» و«فيكس يو» و«فيفا لا فيدا» و«بارادايس» و«إي سكاي فل أوف ستارز» و«أدفينتشر أوف إي لايف تايم». وتتكامل هذه الأغاني خلال الحفل مع عروض الليزر والألعاب النارية المذهلة والتجارب الغامرة وأساور اليد بإضاءة ليد، إلى جانب الأداء المذهل للفرقة، مما يمنح الجمهور تجربة استثنائية لا تُنسى.

ومن المقرر أن تطلق كولدبلاي ألبومها الجديد مون ميوزيك في 4 أكتوبر 2024، والذي يرسي معايير جديدة متعلقة بالاستدامة، حيث تم صنع الأسطوانات بالكامل من زجاجات بلاستيكية معاد تدويرها (بمعدل تسع زجاجات لكل أسطوانة).