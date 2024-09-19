قصائد على ضفاف الغربة والحنين في بيت الشعر بالشارقة

المصدر: الشارقة -البيان

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نظّم بيت الشعر بدائرة الثقافة في الشارقة، أول من أمس، ضمن فعاليات منتدى الثلاثاء الذي يحتفي بالقصيدة والإبداع، أمسية شعرية شارك فيها الشعراء: يزن عيسى من سوريا، وأبوبكر الجنيد يونس من السودان، وعلي مصطفى لون من نيجيريا، وذلك بحضور الشاعر محمد عبدالله البريكي، مدير البيت، والعديد من المثقفين ومحبي الشعر، وقدم الأمسية الإعلامي بشار صقر.

وبدأت الأمسية بالشاعر يزن عيسى الحائز المركز الثاني في جائزة الشارقة للإبداع العربي 2023 عن ديوانه «أجنحة تحاول فهم الريح»، واستهلها بـ«بطاقة تعريف» عابراً مع معانيها محطات الحياة بفرحها وحزنه. أما أبوبكر الجنيد يونس، فقرأ للوطن وعذاباته، والاغتراب وقسماته. واختتم القراءات الشعرية علي مصطفى لون، الذي قدم نصوصاً جمعت تجليات الشاعر وتماهيه مع روحه ورؤاه الحياتية.