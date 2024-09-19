«ليالي روكسي» يجمع دريد لحام ومنى واصف بعد 42 عاماً

المصدر: دبي - البيان

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أعلن أخيراً، بدء تصوير مسلسل «ليالي روكسي»، والذي يجمع دريد لحام ومنى واصف بعد مضي 42 عاماً على مشاركتهما معاً بطولة مسلسل «وادي المسك» في العام 1982.

وكشف المخرج السوري محمد عبدالعزيز، طبقاً لتقرير «سي أن أن بالعربي»، انطلاق تصوير العمل، الذي يلعب دور البطولة فيه، أيمن زيدان وسلاف فواخرجي.

وسيكون «ليالي روكسي» على قائمة المسلسلات السورية في رمضان 2025، إذ تدور أحداثه في دمشق، خلال عشرينيات القرن الماضي، وتتناول في أحد خطوطها كواليس تصوير أول فيلم روائي سوري.

وهو من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المخرج محمد عبدالعزيز، وإنتاج شركة «أفاميا»، وتضم قائمة أبطاله أيضاً: عدنان أبو الشامات، وسيم الرحبي، جمال العلي، بجانب ممثلين كثر آخرين.