«غصة عبور» الكويتي أفضل عرض في «المسرح الخليجي»

المصدر: الرياض - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز عرض «غصة عبور» لفرقة المسرح الكويتي بجائزة أفضل عرض متكامل في مهرجان المسرح الخليجي بدورته الرابعة عشرة، التي أسدل ستارها أول من أمس، في العاصمة السعودية الرياض.

كما حصل العرض على جائزة أفضل نص مسرحي لكاتبته تغريد الداوود مناصفة مع عرض «أشوفك» من الإمارات، إضافة إلى جائزة أفضل ممثل في دور ثانٍ للفنان عبدالله التركماني.

ونال السعودي سلطان النوة جائزة أفضل إخراج عن عرض «بحر»، كما حصل العرض ذاته على جوائز أفضل موسيقى وأفضل ممثل في دور أول للفنان شهاب الشهاب وأفضل ممثلة في دور ثانٍ للفنانة فجر اليامي. وحصلت العُمانية أسماء العوفي على جائزة أفضل ممثلة في دور أول عن عرض «الروع» لفرقة تواصل المسرحية.

وحصد العرض القطري «الخيمة» جائزتي أفضل إضاءة وأفضل أزياء، وفاز العرض البحريني «عند الضفة الأخرى» بجائزة أفضل ديكور. وكان المهرجان الذي انطلق لأول مرة في الكويت عام 1988 ويقام كل عامين في إحدى دول الخليج، قد توقف في 2014 ثم عاد من جديد هذا الشهر في السعودية، التي تستضيفه للمرة الأولى، بمشاركة ست فرق مسرحية.

وأقيمت على هامش المهرجان ورشة تدريبية على مدى أربعة أيام بعنوان (الإدارة الثقافية في الفرق المسرحية) وندوة فكرية بعنوان (البنية الأساسية للمسرح في دول مجلس التعاون الخليجي).