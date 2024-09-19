«صندوق القراءة» ينطلق 9 أكتوبر المقبل

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بدء الاستعدادات لإطلاق الموسم التاسع من «صندوق القراءة»، الذي تنظمه خلال الفترة من 9 حتى 18 أكتوبر المقبل، في مردف سيتي سنتر، بهدف تحفيز وإحياء عادة القراءة لدى كافة أفراد المجتمع، وتأتي المبادرة في سياق التزامات الهيئة بدعم الاستراتيجية الوطنية للقراءة 2016-2026، وستشهد عقد سلسلة من الجلسات القرائية وورش العمل الثقافية والإبداعية والأمسيات الشعرية والفنية والترفيهية تقدمها نخبة من الكتاب والمفكرين الإماراتيين والمقيمين على أرض الدولة.

ويُعد «صندوق القراءة» الذي يندرج تحت مظلة «مدارس الحياة»، جزءاً من مجموعة المبادرات التي تسعى «دبي للثقافة» من خلالها إلى تهيئة بيئة إبداعية تساهم في إثراء معارف كافة أفراد المجتمع، وتمكين أصحاب المواهب ودعمهم وتحفيزهم على تنمية مهاراتهم، وتشجيع مشاركتهم في البرامج المتنوعة التي تعزز الحراك الثقافي في دبي.