16 متأهلاً في منافسات بطولة فزاع لليولة 2024

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت الجولات التأهيلية للمرحلة الأخيرة من تصفيات النسخة الـ 25 من بطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ 20 من برنامج الميدان الذي تنظمه إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بتأهل 16 مشاركاً و3 أسماء للاحتياط، قدموا من جميع إمارات الدولة. وقدم المشاركون في التصفيات عرضاً لافتاً في القرية التراثية ضمن القرية العالمية أمام حضور كبير من محبي هذه البطولة العريقة، إذ يستمر الترقب والتدريب والاجتهاد استعداداً للمرحلة المقبلة.

وأكد راشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن إقامة التصفيات في وقت مبكر يسبق انطلاقة البطولة، تتيح الفرصة للجنة المنظمة إعداد اليويلة بالشكل الأمثل وتدريبهم وصقل مهاراتهم، خصوصاً بوجود تحديات تراثية مختلفة ضمن البطولة الأعرق في جدول بطولات فزاع.

كما عبر الخاصوني عن إعجابه بالمستوى الذي ظهر به المشاركون، حيث يعكس مدى جدية تحضيرهم واستعدادهم للتصفيات، كما أبدى سعادته لوجود وجوه جديدة في هذه المرحلة المتقدمة من البطولة، مشيراً إلى أن وجود منافسات عدة ضمن البطولة كان له أثر كبير في جذب وجوه جديدة تشارك للمرة الأولى في التصفيات.

معايير دقيقة

واختتم مدير إدارة بطولات فزاع حديثه بالقول: وضعنا معايير دقيقة أثناء عملية التحكيم واختيار اليويلة الذين سيخوضون تحديات البطولة، ونشعر بالفخر إزاء الحضور الكبير والمشاركة الواسعة في البطولة من قبل أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة من جميع المناطق، الأمر الذي يعكس حرصهم على التمسك بإرثهم المحلي وموروثهم الشعبي الأصيل، والحرص على التعلم والتدريب والعطاء والانخراط في المبادرات والمسابقات في إطار تحملهم مسؤوليات حفظ تراثهم وتعزيز هويتهم الوطنية.

التزام

وأعرب اليويل راشد سلطان الشامسي عن سعادته بالتأهل لبطولة فزاع لليولة، ووعد بتطبيق ملاحظات لجنة التحكيم، من أجل تطوير مستواه في الفترة المقبلة، والالتزام بالبرنامج التدريبي الذي أعدته اللجنة المنظمة للبطولة، وتابع حديثه قائلاً: كلي حماس للوصول إلى أعلى المستويات في هذه البطولة الغالية على قلوبنا جميعاً. وحلمي الأساسي هو أن أتوج بلقب فارس الميدان، ولذلك أعتقد أنه ينتظرني الكثير من العمل والجهد، حيث شاهدنا مستويات مميزة خلال التصفيات من قبل اليويلة المشاركين.

20

وتنطلق أولى حلقات بطولة فزاع لليولة من برنامج الميدان 20 في الـ 15 من نوفمبر المقبل في قلعة الميدان في نادي دبي لسباقات الهجن، بمنطقة المرموم، حيث يخضع المتأهلون خلال هذه الفترة لبرنامج مكثف من التدريبات على مختلف فقرات البطولة، مثل: عد القصيد، سباق الهجن، السباحة، والرماية.