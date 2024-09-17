«القمة الموسيقية الدولية دبي» 14 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت القمة الموسيقية الدولية، المنصة الفكرية الرائدة في مجال الموسيقى الإلكترونية، عن إطلاق الدورة الأولى من القمة الموسيقية الدولية دبي، يومي 14 و15 نوفمبر المقبل في فندق دبليو دبي - شاطئ الميناء السياحي. وتستقطب القمة الموسيقية الدولية مجتمع الموسيقى الإلكترونية سنوياً منذ 17 عاماً، للتعرف على أحدث التوجهات والابتكارات في القطاع، والتحديات التي تواجه المجتمع الموسيقي المتنوع.

وتعمل القمة حالياً على توسيع حضورها في دولة الإمارات والمنطقة، بهدف تعزيز الاستثمار والثقافة والابتكار في مجال الموسيقى الإلكترونية، بما يتماشى مع الأهمية المتنامية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفتها مركزاً موسيقياً وثقافياً.

وتقام القمة الموسيقية الدولية دبي، بدعم من شريكيّ القمة ألفا ثيتا وبيتبورت. وتستضيف الفعالية نخبة من الفنانين ورواد الفكر والجهات الرئيسة في القطاع، بهدف تسليط الضوء على العلاقة الوثيقة بين قطاعات الموسيقى والتمويل والثقافة والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.