«أسبوع دبي للتصميم».. منصة الابتكار وواحة الاقتصاد الإبداعي

المصدر: دبي ـ رشا عبدالمنعم

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فعاليات وبرامج نوعية تميز احتفاء أسبوع دبي للتصميم بنسخته العاشرة، التي تقام من 5 إلى 10 نوفمبر المقبل، تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، حيث استطاع الحدث منذ انطلاقه، وبفضل حضوره الاستثنائي ضمن قطاع الفنون والتصميم على مستوى منطقة الشرق الأوسط، أن يعرّف الجمهور بثقافة الفنون والمواهب المحلية، بالتوازي مع استقطاب أشهر المصممين والفنانين العالمين، واحتضان أعمال فنية مبتكرة، وإقامة فعاليات نوعية رسخت مكانة دبي عاصمة للتصميم والإبداع.

وتمتد رسالة «أسبوع دبي للتصميم» لتشمل بناء منظومة لا تقتصر على الفن وحسب ولكنها تتطلع لبناء اقتصاد إبداعي مستدام ضمن حراك أسواق الفنون والتصميم العالمية.

150 ألف زائر

وفيما يتعلق بحضور أسبوع دبي للتصميم كحاضنة للمهارات ومنصة رائدة لانطلاق وتطوير مسيرات فنية ناجحة للعديد من الفنانين والقيمين والخبراء الفنيين ضمن منظومة تطوير آليات الاقتصاد الإبداعي في قطاع الفنون والتصميم، تقول ناتاشا كاريلا، مديرة معرض أسبوع دبي للتصميم: يمثل «أسبوع دبي للتصميم» منذ دورته الافتتاحية عام 2015، نقطة التقاء نوعية للوصول لمجتمع التصميم العالمي؛ ومنبراً لإثراء وتمكين مشهد التصميم في المنطقة؛ حيث اجتذب هذا الحدث 150 ألف زائر في حي دبي للتصميم لوحده خلال دورته في العام الماضي بما في ذلك المهندسون المعماريون والمصممون وقادة الفكر والمؤثرون وجميع الزوار من المنطقة ومن حول العالم، مما يرسخ مكانة دبي عاصمة للتصميم والإبداع.

منصات مبتكرة

وقالت ميت ديجن ــ كريستنسن، مديرة معرض«داون تاون ديزاين»: إن الصناعات الإبداعية ليست محركات للنمو الاقتصادي فحسب، وإنما تسهم في تشكيل المجتمعات والهويات. وعبر التركيز على هذا المفهوم، أنشأت دبي منصة متكاملة تغذي الابتكار الإبداعي والتعاون والفرص. ومن خلال أسبوع دبي للتصميم، نتطلع إلى توفير منصة تحتضن المواهب الاستثنائية القادمة من حي دبي للتصميم ودولة الإمارات والمنطقة والعالم، لعرض أعمالهم وإبداعاتهم على مستوى العالم. وفي هذا العام، ستتبنى المواهب دعوتنا لإعادة التفكير في الأفكار العادية وتعزيز الابتكارات والتصاميم الرائعة التي توضح وجهة البوصلة الإبداعية.

وتابعت ميت: يشكل معرض «داون تاون ديزاين» نقطة التقاء سنوية تحتضنها إحدى المدن الأكثر تطوراً في العالم، ليؤكد مكانته كمنصة رائدة في المنطقة تستقطب أبرز متخصصي القطاع وعشاق التصميم، وتدعوهم للانخراط في عالم من التصاميم المعاصرة التي تحمل البصمة الإبداعية لنخبة من أبرز العلامات التجارية المرموقة عالمياً ومجموعة من المواهب الإقليمية الناشئة، والذي يعكس رؤيتنا في تعزيز اقتصاد إبداعي مستدام ومرن. وسيشهد المعرض سلسلة من المحاضرات والجلسات الرئيسية وورش العمل المتخصصة في «ذا فوروم». لأولئك الذين يتطلعون لاكتشاف أحدث الاتجاهات في التصميم.

وفيما يتعلق بحضور المواهب المحلية ضمن فعاليات أسبوع دبي للتصميم أكد عمر القرق، القيّم الفني على معرض «مصمّمون من الإمارات» خلال أسبوع دبي للتصميم: سيُركز أسبوع دبي للتصميم مُجدداً على الجهود الإبداعية في مشهد التصميم المحلي؛ حيث سيزوّد المصممين المحليين بمنصة لتقوية قاعدتهم الجماهيرية وشبكاتهم المهنية، عبر إقامة معرض متخصص في حي دبي للتصميم. واستجابة للطلب المتنامي على المحتوى الأكثر تنوعاً، سيحظى المصممون الصاعدون على امتداد كافة مجالات التصميم بفرصة استعراض مشاريعهم وأفكارهم ومهاراتهم الإبداعية.

متطلبات القطاع

وأوضح: ستتنوع الأعمال الفنية المعروضة من الإكسسوارات المنزلية والمجوهرات وصولاً إلى الأثاث المنزلي، وستتناول مواضيع الاستدامة والتجريب المادي والحرف اليدوية، بالتوازي مع طرح قراءات نموذجية وتقنية حول مشهد التصميم الإقليمي وإبداعات الفنون المحلية، والتي تعيد تعريف وتصور أسلوب حياتنا، مع التركيز على الوقائع الجديدة وتأثيراتها المستقبلية ذات الصلة بمنظومة ومتطلبات القطاعات الإبداعية المحلي وكيفية تسويقها عالمياً ضمن حراك الأسواق والمزادات الفنية العالمية التي تتطلع إلى حضور بصمات للفنان المحلي وكذلك مواهب المنطقة ضمن مجموعة الأعمال الفنية التي يتم الترويج لها وتسويقها بشكل مستمر في كل موسم، حيث تلعب الصناعات الإبداعية دوراً حيوياً في دعم وتطوير إبداعات الفنان الإماراتي، مما يعزز قدرتهم على التفكير الابتكاري والتجديد في أعمالهم.