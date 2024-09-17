«اتحاد الكتّاب» يعلن مبادرات جديدة وبرنامجاً ثقافياً ثرياً

المصدر: الشارقة ــ البيان

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عقد مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في تشكيله الجديد، أول من أمس، اجتماعه الثاني بالمقر الرئيس في الشارقة، برئاسة الدكتور سلطان العميمي رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء المجلس، لمناقشة خطة عمل الاتحاد في المرحلة المقبلة والمقترحات والرؤى والتصورات التي طرحتها الجمعية للمجلس وأعضاء مجلس الإدارة ومناقشتها واختيار الأنسب منها لتفعيلها في المرحلة المقبلة.

بدأ الاجتماع بكلمة رحب فيها الدكتور سلطان العميمي بأعضاء المجلس، الذي يتضمن كلاً من شيخة الجابري نائب رئيس مجلس الإدارة، وشيخة المطيري أمين السر العام، والدكتور سيف الجابري مسؤول الإعلام والعلاقات العامة، والدكتورة عائشة الشامسي مسؤول النشر والتوزيع، ومريم الزرعوني المسؤول الثقافي، إضافة إلى محسن سليمان المدير المالي.

وتطرق الدكتور العميمي إلى الإنجازات التي حققها الاتحاد في المرحلة الماضية، وأكد على مواصلة مجلس الإدارة الجديد سعيه لتحقيق المزيد، الذي يخدم المشهد الثقافي على المستوى المحلي والخارجي، مشيراً إلى أهمية تعزيز مفهوم العمل التطوعي الثقافي ودور الكتّاب والأدباء في دعم هذا التوجه الوطني.

مؤكداً أن الاتحاد سيظل بيتاً يحتضن جميع الكتّاب ويدعم مسيرتهم الثقافية ويقدم الدعم اللازم لهم، من خلال المشاركة في الفعاليات والأنشطة أو بدعمهم من خلال نشر إصداراتهم في مختلف الأجناس الأدبية، مؤكداً التزام المجلس بتنفيذ الخطة الاستراتيجية التي كان مجلس الإدارة السابق قد أعلن عنها.

ويسعى اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات خلال المرحلة المقبلة إلى إكمال مسيرته في ديمومة العمل الثقافي وتبني الأفكار الجديدة التي تخدم المجتمع الأدبي، وتتناسب مع جميع الفئات والأعمار والمستويات، إذ تعتبر الثقافة ركيزة أساسية من ركائز التنمية المجتمعية للنهوض بالفكر والعطاء والقيادة والاستدامة والتمكين.