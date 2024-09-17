«المنظمات الدولية».. واقع وتحديات وآفاق

المصدر: دبي-البيان

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أبحاث شاملة متخصصة، يتضمنها كتاب «المنظمات الدولية في عالم متغير»، للباحث السوري، أ.د. حسين طلال مقلد، الأستاذ في جامعة دمشق، والمحاضر في جامعتي القلمون والشام الخاصة، الصادر أخيراً، عن دار الكتاب الجامعي، حيث يناقش واقع المنظمات الدولية وأنشطتها، كمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، عارضاً للمساهمة التي يمكن أن تقدمها الأمم المتحدة للحفاظ على السلام. ويعرض للتحديات في الحقل خلال القرن الحادي والعشرين.

ويمثل الكتاب مرجعاً مهماً للطالب والباحث المتخصص، بهدف تزويده برؤية دقيقة للمنظمات الدولية الحديثة: جذورها التاريخية والنظرية، وصنع القرار، وسياساتها، ومفاهيم مثل «الأنظمة الدولية» و«المنظمة الدولية».

ويغطي الكتاب النظريات السائدة والنقدية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من القضايا الدولية، بما في ذلك التنمية والتجارة والأمن والحكم والبيئة. ويعد بالتالي مصدراً قيماً للطلاب المبتدئين والمتقدمين، على حد سواء، ويقدم أيضاً مناقشة شاملة للقضايا التي تواجه المنظمات الدولية، بالإضافة إلى النتائج الإيجابية والسلبية للحوكمة العالمية.

ويبين الباحث فيه أنه تُركِّز أدبيات العلاقات الدولية التقليدية على دور الدول في العلاقات الدولية. ومن منظور سياسي، تتمتع الدول بسلطة عسكرية واقتصادية لا تمتلكها المؤسسات أو الأفراد الآخرون. ومن منظور قانوني، تمتلك الدول سيادة.

وفي القانون الدولي، يتم الاعتراف بالدول كجهات فاعلة، أمّا المؤسسات الأخرى والأفراد فليست كذلك. ومع ذلك، تجذب المنظمات الدولية (IOs) اهتماماً متزايداً، إيجابياً وسلبياً. كما أنها أصبحت بشكل متزايد محور دراسة علماء السياسة.

ويلفت مقلد في كتابه إلى أنه تحاول المنظمات الدولية IOs التعامل وحلّ العديد من المشكلات، مثل قضايا السلام والأمن وحقوق الإنسان، أو القضايا الاقتصادية أو البيئية الدولية، والقضايا المشتركة، مثل تنسيق الطيران الدولي ومعايير البث. كما يبين أنه انتشرت المنظمات الدولية وزاد عددها بشكل كبير، وذلك بسبب تزايد عدد الوظائف، لأنّ لديها وظائف تقوم بها، لا يمكن أن تؤدّيَها الدول والتجمعات الوطنية.

كما أن الوظائف التي تقوم بها المنظمات - من خلال أدوارها كأدوات ومنتديات وممثلين - هي وظائف تساعد على استمرار عمل النظام السياسي الدولي مع الظروف الجديدة. ومع انتشار المخاطر، يجد المجتمع الدولي حاجة إلى تشكيل منظمة دولية جديدة لإدارة الأزمات الدولية، فنلاحظ تزايد عدد الوكالات والمنظمات التي تم تأسيسها، بعد تأسيس الأمم المتحدة.