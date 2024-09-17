«الشارقة لحقوق النشر» تفتح باب المشاركة في دورتها الـ3

المصدر: الشارقة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب، فتح باب التقدم للمشاركة في الدورة الثالثة من جائزة الشارقة لحقوق النشر، التي تستهدف تكريم الخبراء والمهنيين البارزين في مجال بيع وشراء حقوق الترجمة.

وتشمل الجائزة، التي يستمر استقبال المشاركات فيها حتى 30 سبتمبر الجاري، فئتين، الأولى مخصصة للخبراء الذين يعملون في دور نشر وبيع حقوق الترجمة، والثانية للمهنيين المستقلين أو العاملين في الوكالات المتخصصة ببيع وشراء حقوق الترجمة. كما تتيح هيئة الشارقة للكتاب، فرصة ترشيح المشاركين من قبل الشركات التي يعملون فيها، ضمن أي فئة من فئات الجائزة.

وتستهدف هذه الدورة من الجائزة، إتاحة التنافس للمؤسسات والخبراء في مجال حقوق النشر من كبرى أسواق النشر في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وآسيا وألمانيا، إضافة إلى تشجع الأسواق الناشئة في جميع أنحاء أوروبا الشرقية وإفريقيا والشرق الأوسط وغيرها على المشاركة في الجائزة. وتسلط الجائزة الدولية الأولى من نوعها، الضوء على الأفراد الذي لعبوا دوراً محورياً في تعزيز النمو بين أسواق الصناعات الإبداعية.