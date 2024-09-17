«مواعيد عرقوب».. رحلة إبداع العقيلي مسرحياً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، في الساعة التاسعة من مساء يوم غد، 18 سبتمبر الجاري، عرضاً مسرحياً بعنوان «مواعيد عرقوب»، وهو سيرة مسرحية منودرامية عن حياة الشاعر مبارك العقيلي، من تأليف وإخراج الفنان عمر غباش، ومن إنتاج مركز ديرة الثقافي بدبي.

محطات

ويقدم الفنان عمر غباش حياة الشاعر «مبارك العقيلي»، الذي ولد بالأحساء في السعودية، وتنقل بين السعودية والعراق ودبي وعمان والبحرين، حتى استقر به المقام في دبي، حيث قدم روائع نتاجاته الأدبية. وقد عاش الشاعر ما بين 1875 م إلى 1955 م. وعاصر الوجود العثماني في منطقة الأحساء في السعودية، والانتداب البريطاني في منطقة الخليج. كما عاصر العديد من الشخصيات في المنطقة، وتواصل مع العديد من المثقفين. وكان يتميز بجزالة شعره، سواءً باللغة العربية الفصحى أو في شعره النبطي.

رحلة وسيرة

تستعرض المسرحية رحلة حياته منذ صغره، ومن ثم كل مراحل حياته. ويعد هذا العرض المسرحي أول عرض لـ «مواعيد عرقوب» في الإمارات، حيث كانت المسرحية قد عرضت سابقاً في مهرجان الكويت الدولي للمونودراما، كما عرضت في مهرجان شتوتغارت الدولي للمسرح في ألمانيا في مايو الماضي.

ويشارك في المسرحية، إلى جانب الفنان عمر غباش، كل من: حسن يوسف- مساعد مخرج، وعبد الله الشعيبي- مساعد مخرج، ومحمد جمال- فني إضاءة.