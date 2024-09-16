هيديكو كاتاوكا.. عدسة «نيوزويك اليابان»

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من أبرز أعضاء لجنة التحكيم للدورة الثالثة عشرة، لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، والتي كانت تحت عنوان «الاستدامة»، الفنانة اليابانية المبدعة هيديكو كاتاوكا، وهي مصورة ومُحرّرة تصوير ومُعلِّمة في هذا المجال. بعد انضمامها إلى مجلة «نيوزويك» اليابان، كمصورة فوتوغرافية في عام 1991 - لتغطية الأخبار الوطنية والقضايا الاجتماعية، وصور قادة الأعمال والثقافة العالميين - تم تعيينها مديرة للتصوير في المجلة في عام 2001.

لتشرف على التصوير الفوتوغرافي، وتديره لكل من الإصدارات المطبوعة والرقمية للمجلة، بالإضافة إلى إصداراتها الخاصة. في عام 2004، أنشأت قسم «قوة الصورة» في المجلة، وهو مقال أسبوعي مصور، يلتقط مواضيع غير مُغطّاة من جميع أنحاء العالم. نُشر كتاب «عشر سنوات من قوة الصورة»، مع قصص مصورة مُختارة من هذا القسم، في عام 2014.

تعمل «هيديكو» محاضرة في التصوير الصحافي والوثائقي في جامعة طوكيو للفنون التطبيقية منذ عام 2013، وتعمل عضواً في لجنة المراجعة الخارجية في متحف طوكيو للفنون الفوتوغرافية.

شاركت في مراجعة الأعمال الفنية، وعملت عضوة في لجنة تحكيم في مهرجانات ومسابقات التصوير الفوتوغرافي الدولية، حيث شاركت في portfolio reviews، وعملت عضو لجنة تحكيم في مسابقات مرموقة، بما في ذلك Visa Pour l›image، وجوائز Sony World Photography،Awards وFotoFest، والعديد من المهرجانات الأخرى، كما أنها رئيسة لجنة تحكيم مسابقة World Press Photo Asia لعام 2023. «هيديكو» أيضاً هي مؤسسة ومديرة شركة «Miiraii Creative»، التي ساهمت في توسيع تأثيرها وانتشارها في صناعة التصوير العالمية.



فلاش

«هيديكو كاتاوكا» وَضَعَت بصمات فريدة على صناعة التصوير في اليابان والعالم



جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

الدولية للتصوير الضوئي

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