«مهرجان البدر» في الفجيرة.. ورش فنية تستقطب المهتمين بالفنون الإسلامية

المصدر: الفجيرة ــ وام

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تواصلت فعاليات اليوم الثاني من «مهرجان البدر» في دورته الثالثة هذا العام، والذي يقام في مركز الفجيرة الإبداعي خلال الفترة من 12 حتى 26 سبتمبر الحالي، بعدد من الورش الفنية الحية التي استقطبت مختلف الفئات والجنسيات من المهتمين بتعلم الفنون الإسلامية.

واستعرضت ورشة «فن الأويما» الحفر على الخشب، التي قدمها الفنان المصري محمد حسن، نوعين من فن الأويما وهي الحفر الغائر والحفر البارز على الخشب، مستعرضاً تسعة أنواع أبرزها الأبنوس، والمهوجني، والجوز، والزان، وتعرف الحضور على الأدوات المستخدمة في الحفر من خلال عرض حي قاموا بتنفيذه بتصميم بعض النماذج بهدف الوصول بالقطعة الفنية إلى جودة عالية تحافظ على التصميم وقواعد وأسس الحفر السليم.

كما قدمت في الفترة المسائية من المهرجان، فرقة كورال روح الشرق من جمهورية مصر العربية مشاركة متميزة حضرها جمهور غفير، للاستماع إلى مجموعة متنوعة من الأناشيد التي تغنت بمآثر السيرة النبوية ومدح النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

وشاركت فرقة فاتح كوجا وفرقة ريح الصبا التركية بعرض موسيقي حي استمتع به الحضور ضمن فعاليات مهرجان البدر، حيث قدمت وصلة متنوعة من الابتهالات والمدائح في حب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.