فتح باب الترشح لمسابقة «أصدقاء اللغة العربية» في دورتها الرابعة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مركز أبوظبي للغة العربية عن فتح باب الترشح للدورة الرابعة من مسابقة «أصدقاء اللغة العربية» حتى 28 أكتوبر المقبل، وتنظم إدارة التعليم وبحوث اللغة العربية في المركز المسابقة للأطفال واليافعين من عمر 8 سنوات إلى 16 عاماً، من الناطقين باللغة العربية والناطقين بغيرها.

تهدف المسابقة إلى تعزيز مكانة اللغة العربية، وتحفيز الأطفال واليافعين على الاهتمام باللغة العربية وإتقانها، واستخدامها في حياتهم اليومية، وتسعى لتسليط الضوء على جمالياتها، وإبراز دورها الحضاري، وأهميتها، وجوانب مرونتها في التعبير عن مناحي الحياة كافة. ودعا المركز أولياء الأمور والأهالي إلى تشجيع أبنائهم من الطلاب على المشاركة في المسابقة والتفاعل من خلال تقديم فيديوهات مبتكرة تعكس علاقتهم باللغة العربية، وتقدم نماذج ملهمة عنها.

وسيتسنى للأطفال العرب من سن 8 إلى 16 عاماً، والأجانب من سن 12 إلى 18 عاماً من الراغبين في المشـاركة بالجائزة تقديم مقطع فيديو لا يتجاوز دقيقتين، يتناول موضوعات تعكس تجارب المتسابقين مع اللغة العربية، ويهدف ذلك إلى تعزيز اهتمامهـم باللغة وإبراز جمالها وقدرتها علـى التعبير عن تجارب إنسـانية، وذلك ضمن فئات المسابقة الثلاث: إلقاء أبيات من الشعر العربي بلغة عربية سليمة للناطقين باللغة العربية وللناطقين بغيرها، أو تقديم نبذة عن تاريخ دولة الإمارات، أو إنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى جانب تقديم تجربة خاصة للمشارك مع تعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها.