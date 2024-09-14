مكتبة محمد بن راشد تحتفي بإرث الشاعر علي العميمي 19 الجاري

المصدر: دبي ــ البيان

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في إطار جهودها للحفاظ على الموروث الثقافي وتوثيقه ونقله للأجيال الجديدة، تنظم مكتبة محمد بن راشد أمسية شعرية وحوارية استثنائية بعنوان «ابن البادية: رحلة في إرث الشاعر علي بن سلطان بن بخيت العميمي»، 19 سبتمبر الجاري في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وذلك إحياءً لذكرى الشاعر الراحل علي بن بخيت العميمي، أحد أعلام الشعر النبطي في دولة الإمارات، واحتفاءً بما قدمه من إسهامات بارزة في إثراء الساحة الشعرية.

إرث أدبي

وتستضيف الجلسة التي يديرها الإعلامي وليد المرزوقي، كلاً من د. راشد المزروعي، ود. سلطان العميمي، لتسليط الضوء على الإرث الأدبي والشعري للشاعر الراحل علي بن بخيت العميمي، إلى جانب استعراض مسيرته الشعرية وتأثيره في الشعر النبطي في دولة الإمارات. وتتخلل الجلسة قراءات من قصائد الشاعر، إلى جانب الحديث عن ذكريات عائلية وشخصية تجمع الدكتور سلطان العميمي بوالده الشاعر الراحل.

وتسلط الجلسة الضوء على محاور عدة، من بينها تأثير البيئة البدوية في مسيرة الشاعر، وكيف أسهمت في تشكيل رموزه وتجاربه الشعرية، إضافة إلى دوره في النقد الأدبي وتأثيره في جيل من الشعراء الذين عاصروه وأتوا بعده، مع مناقشة التحديات التي واجهت الدكتور راشد المزروعي في جمع وتوثيق هذا التراث الأدبي الثري. وتختتم الأمسية بفقرة نقاش مفتوحة تتيح للجمهور فرصة التفاعل وطرح الأسئلة حول إرث الشاعر وسبل تعزيز التواصل الثقافي بين الأجيال من خلال فعاليات مثل هذه.

رسالة ورؤية

ويأتي تنظيم مكتبة محمد بن راشد هذه الفعالية في إطار رسالتها ورؤيتها واستراتيجيتها المستدامة لحفظ وتوثيق التراث الثقافي والأدبي، وإتاحة الفرصة للجمهور للتعرف عن كثب على حياة وإسهامات الشخصيات الأدبية العربية عامة، والإماراتية خاصة، في القطاع الثقافي والأدبي، إلى جانب فتح الباب أمام الشعراء والكتّاب الجدد للاستلهام من تجارب مَن سبقوهم، عبر توفير منصة رائدة وجسر يربط بين الأجيال ويسهم في إثراء الحوار الثقافي وتعزيز التواصل بين المبدعين.