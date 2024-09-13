العثور على لوحة «فتاة مع بالون» المسروقة للفنان بانكسي

المصدر: رويترز

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أعلنت الشرطة، اليوم، أن لوحة «فتاة مع بالون»، إحدى أشهر لوحات فنان الشارع البريطاني بانكسي، عثر عليها بعد سرقتها من معرض في لندن الأسبوع الماضي، وتم توجيه اتهامات بالسرقة لرجلين.

وتصور اللوحة فتاة صغيرة تحاول الوصول إلى بالون أحمر على شكل قلب، وهناك عدة جداريات بالصورة نفسها في لندن وأماكن أخرى.

وذكرت الشرطة أن اللوحة هي القطعة الوحيدة التي سُرقت في الثامن من سبتمبر، مؤكدةً أنها ستعيدها إلى المعرض.

ووجهت السلطات إلى الرجلين، اللذين يبلغان من العمر 47 و53 عاماً، اتهامات بالسرقة أمس.

ومثلا بالفعل أمام المحكمة التي أفرجت عنهما بكفالة، ومن المقرر أن يمثلا أمام قاض في التاسع من أكتوبر المقبل.

وظهرت لوحة «فتاة مع بالون»، لأول مرة، في شوارع حي شورديتش في لندن عام 2002. ورسم بانكسي نسخاً من اللوحة في ساوث بانك في لندن عام 2004.

واشتهر بانكسي برسوماته الجدارية الساخرة التي تتناول مواضيع سياسية. وبعد أن كان فنان غرافيتي صغيراً من مدينة بريستول البريطانية، أصبحت أعماله الفنية تحظى بشعبية وقيمة كبيرتين.