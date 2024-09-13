«طيف الخيال».. مزيج الفنون وعوالم الرواد

المصدر: الشارقة ــ البيان

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يمزج معرض «طيف الخيال» للفنان ويليام كنتريدج، الذي تنظمه مؤسسة الشارقة للفنون، ضمن برنامجها لخريف 2024، في بيت السركال التراثي، في الفترة بين 28 سبتمبر الجاري و8 ديسمبر المقبل، بين عوالم المسرح والتشكيل وباقة من التوجهات والسياقات الفنية.

ويعتبر «طيف الخيال» الذي يقيّمه كل من حور القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، وطارق أبو الفتوح، قيّم أول ومدير قسم الفنون الأدائية في المؤسسة، مع القيمين المساعدين مي القايدي وخالد محمد، أول معرض يتتبع عروض الفنان المسرحية والموسيقية والأوبرالية عبر تقديم رسومات ودمى ونماذج للأزياء وفيديوهات الرسوم المتحركة، إضافة إلى الستائر والإكسسوارات المسرحية.

ويشير عنوان المعرض إلى أحد أوائل الأعمال المسرحية العربية للكاتب المسرحي وفنان الدمى العربي ابن دانيال الذي عاش في القرن الثالث عشر، وابتدع شخصيات لاذعة وساخرة تتحدى السلطات والوضع الاجتماعي الراهن، حيث تتشابه جماليات أعمال كنتريدج مع مسرحيات خيال الظل ومسرح الدمى، وتماثل اختياراته للموضوعات وشخصياته المسرحية لتلك التي تظهر في أعمال بن دانيال.

ويعد ويليام كنتريدج (مواليد جوهانسبرغ، 1955) أحد أهم الفنانين المعاصرين، واشتهر برسوماته ومنحوتاته وأفلام التحريك التي تتمحور في مجملها حول مشروعات مسرحية مختلفة.