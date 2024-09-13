1000 فنان عالمي في موسم دبي أوبرا 2024 - 2025

المصدر: دبي ــ البيان

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تستعد دبي أوبرا لافتتاح موسم (2024 - 2025) بإعلانها عن استضافة أكثر من 50 عرضاً عالمياً، وسيقدم أكثر من (1000) فنان عروضاً استثنائية على المسرح طوال الموسم، مما يضمن تجربة فنية غنية ومتنوعة لا تنسى، مما يعزز مكانة «دبي أوبرا» كمركز عالمي للثقافة والفنون.

يتضمن جدول موسم (2024 - 2025) مجموعة عروض متنوعة، وتتضمن الباليه الكلاسيكي وموسيقى الروك والفولكلور العالمي، بجانب المسرحيات الموسيقية المعاصرة والحفلات السيمفونية.

ويمكن للجمهور الاستمتاع بسلسلة من العروض المبهرة والمبتكرة، التي ستعرض لأول مرة في الإمارات على مدار الأشهر المقبلة. ووجهت دبي أوبرا الشكر إلى شركائها الاستراتيجيين، «دبي للثقافة» ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، على دعمهم الثابت في إثراء المشهد الثقافي، وتقديم عروض عالمية المستوى إلى الحياة.

وقالت سهيلة غباش - نائب رئيس لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تعكس الإنجازات المشتركة لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة و«دبي أوبرا» العلاقة المتميزة بين القطاعين العام والخاص، والتي تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية لأجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى تعزيز مكانتها كمدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه».

وأضافت: «مع انطلاق الموسم الجديد لدبي أوبرا فإننا نحتفي بالدور المحوري، الذي تلعبه هذه الوجهة الرائدة في تعزيز وإثراء النشاط الفني والثقافي في المدينة النابضة بالحياة».

وأكد الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة» أهمية دور الفنون في تطوير وإثراء مشهد دبي الإبداعي، مؤكداً حرص «دبي للثقافة» على دعم كافة المبادرات الفنية والفعاليات الثقافية في الإمارة. وقال: يشكل موسم دبي أوبرا 2024 – 2025 مساحة واسعة للاحتفال بالإبداع الإنساني وثراء دبي الثقافي وتنوعها الاجتماعي.

من جهته، قال باولو بيتروسيلي، رئيس دبي أوبرا: «يسرنا أن نعود إلى جمهورنا بموسم شامل للعروض الفنية المتناغمة، حيث يضم مختلف العروض لتناسب جميع الأذواق. بعد النجاح الباهر الذي تحقق موسم (2023 ــ 2024) نتطلع الآن إلى تلبية أذواق مختلف فئات المجتمع، من خلال تقديم مجموعة من العروض الديناميكية الشهيرة المختلفة».

وتستضيف دبي أوبرا مجموعة مذهلة من العروض العالمية: ومنها الأوبرا الشهيرة لعايدة، والباليه الرائع مع جيزيل، والسيمفونية التاسعة الأسطورية لبيتهوفن.

ويستمتع الجمهور خلال موسم «دبي أوبرا» بتجربة لا تُنسى بسماع روائع موسيقى ويست إند الشهيرة من خلال عرض «الغناء تحت المطر»، الذي يقام من 30 نوفمبر وحتى 14 ديسمبر المقبل.

ويعود الإنتاج الموسيقي لعرض أم كلثوم والعصر الذهبي من جديد في دبي أوبرا أكتوبر المقبل. ويستضيف مسرح دبي أوبرا نخبة من الفنانين المشهورين على الساحة العالمية؛ ومن بينهم ملحنون حائزون أوسكار مثل هانز زيمر وغوستافو سانتوللا، بالإضافة إلى ماكس ريختر.