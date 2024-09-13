«القصائد الملقاة» على مائدة «مجلس» اتحاد الكتاب

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات الأربعاء، بفرعه في أبوظبي، فعاليته الأسبوعية «المجلس الأدبي»، حضر المجلس الدكتور سلطان العميمي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وعدد من الشعراء والمهتمين بالأعمال الأدبية في الشعر والقصة والفنون المتنوعة، أدار المجلس الكاتب والصحفي، خالد الهاشمي.

شارك الحضور بعدد من القصائد، التي تنوعت في موضوعاتها، وتبادل الشعراء آراءهم وملاحظاتهم حول القصائد الملقاة، ما يسهم في تمكين المبتدئين في كتابة قصائدهم وصقل مواهبهم الشعرية من خلال التوجيهات، التي استمعوا إليها خلال المجلس من الدكتور سلطان العميمي، والشعراء المتمكنين، الذين لهم خلفية واسعة في المسيرة الشعرية.

وناقش الحاضرون إلى جانب استماعهم للقصائد تأثير لغة الجسد على طريقة إلقاء الشاعر وأثرها على المستمع والمتلقي، وأكدوا أن على الشاعر الموازنة في طريقة إلقائه للقصيدة وحركات الجسد، التي تتمثل في حركة اليد، وتوزيع النظر على الجمهور، دون التركيز على فرد بعينه أو مجموعة معينة.

كما تضمن المجلس مشاركات المبدعين في القصة والنصوص النثرية والمواهب الفنية والأدبية الأخرى، التي زادت المجلس جمالية وتفاعل الحضور بشكل لافت مع الفقرات المتنوعة.

ويسعى اتحاد كتاب وأدباء الإمارات من خلال فعالياته المختلفة، ومن بينها المجلس الأدبي إلى استدامة العمل الثقافي، واستقطاب المواهب الأدبية المتنوعة، التي تبحث عن الجهات الحاضنة لمواهبها الكامنة وإتاحة الفرصة لهم، للمشاركة والحضور والاستماع إلى النصائح والتوجيهات البناءة من الذين لهم خبرات واسعة في الميدان الثقافي وتمكينهم مستقبلاً، ليصبحوا أكثر فهماً وخبرة في الجوانب الأدبية، التي يميلون إليها.