ندوة الثقافة والعلوم تحتفي بالمولد النبوي الاثنين

المصدر: دبي ــ البيان

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تنظم ندوة الثقافة والعلوم احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف، حفل إنشاد ديني، وذلك يوم الاثنين المقبل، الساعة الثامنة مساء، بمقر ندوة الثقافة والعلوم بدبي.

تحيي الحفل فرقة المرعشلي السورية للإنشاد، وتأسست الفرقة بمدينة دمشق عام 1981، بإشراف المنشد عبد القادر المرعشلي، والفرقة متخصصة في كثير من الألوان الإنشادية كالمدائح والابتهالات الدينية والموشحات الأندلسية والصوفية ذات اللون الأندلسي والتركي والمصري والعراقي والمغربي والخليجي أيضاً، ضمن الإطار الديني والصوفي الملتزم، ويرافق الفرقة آلات إيقاعية فقط.

وجدير بالذكر أن معظم أعضاء الفرقة خريجو مدارس ومعاهد موسيقية ومدرسون لعلوم المقامات الموسيقية الصوتية.

وتعتبر الفرقة أول من أدخل الإيقاع المعاصر للإنشاد بما لا يخالف الآداب المتعارف عليها بفن للإنشاد ومحبيه.