«المهارات المستدامة» جوهر «التخصصات» في مكتبات الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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تنظم «مكتبات الشارقة» الدورة السادسة من «معرض التخصصات الجامعي» السنوي في مقر هيئة الشارقة للكتاب على مدار أربعة أيام، في الفترة من 23 إلى 26 سبتمبر الجاري، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، تحت شعار «المهارات المستدامة: مفتاحك للنجاح في عالم دائم التغيير».

ويشكل المعرض منصة تجمع نخبة من الجامعات والكليات، موفراً للطلبة فرصة التعرف على الحياة الجامعية والتخصصات الأكاديمية وطبيعة العمل فيها، مع التركيز على أهمية اكتساب المهارات الشخصية الناعمة كالتواصل والعمل الجماعي والقيادة، وتأثيرها الكبير على النجاح المهني.

ويستهدف المعرض طلاب المرحلة الثانوية الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية، وطلاب الدراسات العليا، إلى جانب أولياء الأمور. وينظم 13 جلسة وورشة عمل، تتضمن في اليوم الأول، تنمية المهارات الناعمة، وفرص المنح الدراسية، وقصص التأثير: استخدام المهارات لتحقيق النجاح، وفي اليوم الثاني النجاح الأكاديمي والمهني، وقصص التأثير: من الدراسة إلى الريادة، والمهارات التقنية المستدامة، في حين تشمل جلسات وورش اليوم الثالث التخطيط لمستقبلك المهني، وفنون الحديث، وأنشطة الجامعات: الأثر والتأثير، وفي اليوم الختامي المهارات الشخصية والمهنية للمكفوفين، وقصص التأثير: نجاح ذوي الإعاقة في الأنشطة الجامعية والمجتمعية، والمهارات المعرفية، والمهارات الذهنية والإدراكية.

وأكدت إيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة، أهمية «معرض التخصصات الجامعي» السادس، ودوره في تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للنجاح الأكاديمي والمهني، والتعرف على أنواع المنح الدراسية ومتطلباتها وتعزيز فرص تأمينها، وقالت: «يجسد معرض التخصصات الجامعي رؤية مكتبات الشارقة والتزامها الراسخ بتمكين الطلاب».