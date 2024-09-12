محمد الشرقي: الفنون تعزز التواصل الإنساني بين مختلف الثقافات

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور الفنون بكل أنواعها في تعزيز التواصل الإنساني بين مختلف الثقافات، وأهميتها في الارتقاء بالمجتمعات عبر حفظ ونشر موروثها الثقافي والاعتزاز بقيمه وأصالته. جاء ذلك خلال افتتاح سموه المقر الجديد لمدرسة الخط والزخرفة بمبنى الطيف مول بالفجيرة، والمعرض الفني «من وحي المخطوطات»، يرافقه نجله الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي.

وأشار سموه إلى اهتمام حكومة الفجيرة بتطوير قطاع الثقافة والفنون على جميع الصعد، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وإيماناً بدورها المحوري في تعزيز وعي الفرد تجاه القيم الإنسانية المشتركة، وفتح آفاق التواصل الثقافي والحضاري بين شعوب العالم.