مكتبة محمد بن راشد تضيء عوالم قصص «ربطة شعر»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت مؤسسة مكتبة محمد بن راشد جلسة حوارية قرائية ونقدية حول المجموعة القصصية «ربطة شعر»، الفائزة بجائزة الشارقة للإبداع العربي لعام 2023، للكاتبة سراب غانم. وأقيمت الجلسة بحضور نخبة من أهل الثقافة والفكر، حيث أدارها الشاعر والإعلامي سعد عبدالراضي، وقدمت خلالها د. مريم الهاشمي قراءة نقدية حول المجموعة، حيث سلطت الضوء على السمات الفنية والموضوعية التي ميزت هذه المجموعة.

استهلت الجلسة بكلمة من سعد عبدالراضي، أشاد فيها بتجربة الكاتبة سراب غانم في مجال القصة القصيرة، مشيراً إلى قدرتها على استخدام الرموز وتوظيفها في قصصها. وأضاف: «(ربطة شعر) ليست مجرد عنوان لمجموعة قصصية، بل هي نافذة تعكس رؤية الكاتبة للعالم، حيث نجحت في مزج الواقعية مع الخيال بأسلوب بسيط ومؤثر».

من جانبها، قدمت د. مريم الهاشمي قراءة نقدية معمقة تناولت فيها أبرز السمات الأسلوبية والفنية في المجموعة. وأشارت إلى أن الكاتبة استطاعت في «ربطة شعر» أن تطرح قضايا إنسانية واجتماعية برؤية حداثية، في واقع المجتمع العربي، مع تسليطها الضوء على معاناة المرأة وتطلعاتها. كما أشادت بأسلوب السرد الذي اعتمد على التكثيف اللغوي والبناء الدرامي المحكم، مما أضفى على النصوص عمقاً وسحراً خاصاً.

وفي تصريح خاص للكاتبة سراب غانم عقب الجلسة، أعربت عن سعادتها بهذا التكريم وهذه الجلسة الثقافية القيمة، قائلة: «إن الفوز بجائزة الشارقة للإبداع العربي هو محطة مهمة في مسيرتي الأدبية، وأنا ممتنة لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث. الكتابة بالنسبة لي هي وسيلة للتعبير عن الذات، وعن قضايا المرأة والمجتمع، وأعتقد بأن الأدب يمكنه أن يكون جسراً للتواصل بين الثقافات المختلفة. في مجموعة ربطة شعر، حاولت أن ألتقط لحظات من الحياة اليومية وأنسج منها قصصاً تعبر عن الواقع بأسلوب سرديّ محكم يشدّ ذهن القارئ وإحساسه».

وأضافت غانم: إن الحضور الثقافي الواسع لهذه الجلسة والنقاشات القيمة التي دارت فيها تشجعني على مواصلة الكتابة والتطوير. أتمنى أن تجد ربطة شعر صدى لدى القراء وأن تكون نافذة تفتح لهم عوالم جديدة في ختام الجلسة، تم تكريم المشاركين من قبل مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، تقديراً لمساهماتهم في إثراء الساحة الأدبية، وبعدها قامت الكاتبة سراب غانم بتوقيع مجموعتها القصصية للحضور.