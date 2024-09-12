«كاستينج».. مواهب إبداعية جديدة على طريق الاحتراف

المصدر: دبي - البيان

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كشف «تلفزيون دبي» التابع لدبي للإعلام عن تفاصيل برنامج كاستينج لتجارب الأداء، الذي يهدف إلى اكتشاف مجموعة من أصحاب المواهب الجديدة على مستوى المنطقة العربية، وهو ما يتماشى مع توجهات دبي للإعلام الرامية إلى تعزيز قوة صناعة الدراما، ودعم المبدعين وتمكينهم من تطوير مهاراتهم وإبراز إمكانياتهم، والمساهمة في إثراء المحتوى الفني العربي.

ويتميز برنامج كاستينج بفكرته المبتكرة الهادفة إلى اكتشاف أصحاب المواهب الشابة وصقل مهاراتهم من خلال تجارب أداء متعددة وتحديات متنوعة يخضع لها المشاركون في كل حلقة، استعداداً لاختيار أفضلهم للمرحلة النهائية التي ستتنافس فيها 13 موهبة، ستحظى بفرصة ذهبية للمشاركة في بطولة المسلسل الاجتماعي ساعته وتاريخه الذي يتناول مجموعة من القضايا الاجتماعية المستلهمة من الواقع، وهو من تأليف محمود عزت، وإخراج عمرو سلامة وإنتاج الشركة المتحدة.

ونجح البرنامج منذ الإعلان عنه في استقطاب أكثر من 17 ألف موهوب من مختلف أنحاء العالم العربي، وتمت تصفيتهم على عدة مراحل، إلى أن تم اختيار 50 مشاركاً من مختلف الدول العربية للتأهل إلى المراحل النهائية، ويتم تقييم المتسابقين من قبل لجنة تحكيم تضم المخرج المصري عمرو سلامة، ومدربة التمثيل والكاستينج مروة جبريل، إلى جانب ضيف شرف مختلف في كل حلقة من الشخصيات البارزة في صناعة السينما والدراما، ومن أبرزهم المخرج يسري نصر الله، والسيناريست تامر حبيب، والمخرج محمد دياب، والسيناريست مدحت العدل، والفنان أحمد أمين، وغيرهم.

هدف ورؤية

وأكد أحمد عبدالله، مدير تلفزيون دبي، حرص دبي للإعلام على الارتقاء بالذائقة الفنية والجمالية للمجتمع، ورفع مستوى القطاع الفني من خلال دعم المبدعين وتحفيزهم على مواصلة مسيرة الإبداع، والتعبير عن إمكانياتهم.

وقال: يمثل برنامج «كاستينج» مساحة واسعة لأصحاب المواهب تمكنهم من إبراز قدراتهم المختلفة في التمثيل والتعبير الجسدي والصوتي، وابتكار المشاهد، وكيفية صنع وإنشاء الشخصيات وتطويرها وتقمصها، وهو ما يساهم في تأهيل جيل جديد من الفنانين القادرين على إثراء المشهد الفني العربي، مشيراً إلى أن البرنامج يُعد رحلة تدريبية شاملة تهدف إلى إعداد المتسابقين وتزويدهم بما يحتاجونه من أدوات وخبرات عملية تساعدهم على تحقيق أحلامهم ودخول مجال الدراما والتمثيل.

يذكر أن حلقات برنامج كاستينج تعرض على شاشة تلفزيون دبي يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الساعة 22:30 مساءً.