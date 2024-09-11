أبوظبي تحتضن حفل توزيع جوائز «آيفا 2024» 27 الجاري

المصدر: أبوظبي ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، يعود الحدث الأكبر عالمياً للاحتفاء بالسينما الهندية - جوائز الأكاديمية الدولية للسينما الهندية (IIFA)- بنجاح غير مسبوق لعرضه الثالث، إلى جزيرة ياس في أبوظبي، خلال الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر 2024 في ملعب اتحاد أرينا الشهير. وتُنظم مهرجانات IIFA المرتقبة بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وشركة ميرال، الرائدة في إنشاء الوجهات والتجارب الاستثنائية في أبوظبي.

وبدأ مهرجان IIFA 2024 بعرض متألق للنجوم خلال المؤتمر الصحفي الرسمي في الهند، الذي شهد حضور «الملك خان» شاه روخ خان والمخرج الشهير كاران جوهر. وسيقوم الثنائي بتقديم حفل جوائز IIFA السينمائية المرتقب في جزيرة ياس بأبوظبي، في ملعب الاتحاد أرينا الشهير.

وضمن قائمة المشاركين البارزين، ينضم الثنائي المميز سيدهانت شاتورفيدي وأبهيشيك بانيرجي، اللذين سيبرزان كمقدمي حفل «آيفا روكس 2024» IIFA Rocks 2024.

كما شهد المؤتمر الصحفي البارز أيضاً مقدم حفل «آيفا أوتسافام 2024» IIFA Utsavam 2024 باللغة التيلوغوية، رانا داجوباتي، إلى جانب الموسيقي الشهير إيشان نوراني، مما أضاف مزيداً من النجومية والتألق إلى الحدث.

مُعلناً عن انطلاقة استثنائية نحو اليوبيل الفضي في عام 2025، يهدف مهرجان آيفا 2024 إلى عرض أفضل ما في السينما الهندية في عرض رائع يجمع التألق من خمس صناعات سينمائية بارزة. حيث تجمع الاحتفالية التي تمتد لثلاثة أيام مكرسة للاحتفاء بالتنوع الغني للسينما الهندية، بين بريق جوائز IIFA وعالم السينما الجنوبية المفعم بالحيوية من خلال مهرجان «آيفا أوتسافام - احتفالية سينما الجنوب». تُعقد الفعاليات من 27 إلى 29 سبتمبر 2024 في جزيرة ياس، أبوظبي. وستنطلق الاحتفالات يوم الجمعة 27 سبتمبر بمهرجان آيفا أوتسافام IIFA Utsavam، الذي يُعَدّ احتفالية رائعة لأربع صناعات سينمائية جنوبية نابضة بالحياة. وستتواصل الإثارة يوم السبت 28 سبتمبر مع حفل توزيع جوائز IIFA المرموقة. يختتم المهرجان يوم الأحد 29 سبتمبر بفعالية حصرية بدعوات خاصة فقط تُدعى «آيفا روكس» IIFA Rocks. النسخة الرابعة والعشرون من مهرجان «آيفا» تعِد بأن تكون احتفالية رائعة للتفوق السينمائي، حيث ستجمع بين مجموعة من النجوم اللامعين ورواد الصناعة، بدءاً من تألق السينما الهندية إلى ديناميكية صناعة الأفلام في جنوب الهند، إضافة إلى المنصات الرقمية، والنجوم العالميين، والشخصيات الدولية البارزة، وعشاق السينما ووسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم. وسيكون هذا المهرجان الأكبر والأكثر تميزاً حتى الآن.

وقالت تغريد السعيد، المدير التنفيذي للتسويق والاتصالات والفعاليات في ميرال،: «نفخر باستضافة أكبر احتفالية للسينما الهندية في العالم للمرة الثالثة على التوالي في جزيرة ياس. يعِد مهرجان آيفا هذا العام بأن يكون عرضاً استثنائياً للتفوق السينمائي والثقافة النابضة بالحياة، مع استضافة مهرجان آيفا أوتسافام على الجزيرة للمرة الأولى. نتطلع بشغف لتحويل جزيرة ياس، الوجهة الرائدة في الترفيه والاستجمام، إلى منصة عالمية للسينما الهندية. سيوفر حدث هذا العام فرصة لتلاقي أبرز نجوم بوليوود مع أعظم معجبيهم في تجربة لا تُنسى في أبوظبي. استعدوا لفعالية لم تُرَ من قبل».

بدورها، قالت نوف محمد البوشليبي، المدير التنفيذي للتسويق الاستراتيجي والاتصالات في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي: «يسرّنا أن نعلن عن استضافة أبوظبي لجوائز الأكاديمية الدولية للسينما الهندية للسنة الثالثة على التوالي، وهو ما يُعد سابقة تاريخية. تُبرز هذه الشراكة المستمرة، في ظل ما تزخر به أبوظبي من عمق ثقافي وإبداعي، مكانة المدينة كوجهة رائدة تستضيف الفعاليات العالمية. نحن متشوقون لاستقبال أبرز شخصيات السينما الهندية وجمهور جوائز آيفا في مدينتنا، ونفخر بالاحتفال بأروع ما في السينما الهندية مع تقديم أرقى درجات الضيافة الإماراتية».

وقال أندريه تيمينس، المؤسس والمدير لمهرجان آيفا: «مع اقترابنا من اليوبيل الفضي لمهرجان آيفا في عام 2025، يسرنا أن نكشف عن أكبر وأجمل مهرجان آيفا على الإطلاق، والمقرر إقامته من 27 إلى 29 سبتمبر في جزيرة ياس. سيكون مهرجان آيفا هذا العام احتفالية استثنائية، تتخطى حدود السينما من خلال دمج السينما الهندية والسينما الجنوبية، وذلك في ظل ضيافة جزيرة ياس الفريدة وخلفيتها الساحرة كوجهة دولية رائدة. وأضاف: توقعوا عروضاً مذهلة وفعاليات ثقافية رائعة خلال الاحتفالية التي تستمر لثلاثة أيام، والتي ستأسر الجمهور العالمي وتترك أثراً عميقاً على الصعيد الدولي.