تعاون بين «العويس الثقافية» و«مركز كانو»

المصدر: المنامة - البيان

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وقّع إبراهيم الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، في دبي، مذكرة تعاون مع علي عبدالله خليفة رئيس مجلس إدارة مركز عبدالرحمن كانو الثقافي في البحرين، بهدف تعزيز أواصر التعاون الفكري والثقافي.

حضر حفل التوقيع الذي أقيم في مركز كانو بالبحرين كل من: د. معصومة المطاوعة الأمين العام رئيسة لجنة الأنشطة والبرامج وعاصم عبدالحي المدير الإداري لمركز عبدالرحمن كانو الثقافي والكاتب د. حسن مدن ولفيف من الأدباء والكتاب.

وشملت المذكرة أسس التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين المؤسسة والمركز، وتحقيق الأهداف المشتركة من خلال التشاور وتبادل الآراء، والخبرات، والدراسات، وورش العمل، والندوات، والمطبوعات، والمعلومات العلمية والثقافية، إضافة إلى تنفيذ مشاريع مشتركة، وإقامة فعاليات تخدم القضايا الفكرية، والاجتماعية، والتراثية، والعلمية، في دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.

وسبق لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية أن أبرمت عدداً من مذكرات التفاهم والتعاون مع مؤسسات وجهات ثقافية عربية مماثلة، مثل الجمعية العُمانية للكتاب ومؤسسة عبدالحميد شومان وأسرة الأدباء والكتاب في البحرين ومؤسسة الفكر العربي في لبنان، وغيرها.

وأنجزت مجموعة من الندوات والبرامج المثمرة المشتركة، والفعاليات التي خدمت الثقافة العربية، داخل وخارج الإمارات.

وتسعى المؤسسة من خلال إبرام هذه المذكرة مع مركز عبدالرحمن كانو إلى توسيع دائرة اهتماماتها الثقافية الإقليمية والعربية، وبذلك تعكس وجهاً أصيلاً من اهتماماتها في التعاون وتطوير العمل الثقافي العربي المشترك، حيث نظمت المؤسسة ندوات فكرية وأمسيات ثقافية في مصر، والأردن، واليمن، وسوريا، وغيرها، وحققت حضوراً ملموساً في الساحة الثقافية العربية، وأتاحت الفرصة لمزيد من الحضور الثقافي والاهتمام بالمبدعين، والمشاركة في نشر الوعي المعرفي بشكل عام.