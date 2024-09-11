«جمعة الماجد» يعرّف بمبادراته في حفظ التراث

المصدر: دبي ــ البيان

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شارك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، الاثنين، في اللقاء التعريفي الذي نظمته جامعة زايد لطلبتها بهدف تعريفهم بالدور الذي يقوم به المركز في خدمة التراث العالمي.

وقدمت شيخة عبدالله المطيري، رئيس قسمي الثقافة الوطنية والعلاقات العامة في المركز، محاضرة تناولت فيها جهود مركز جمعة الماجد في حفظ التراث الإنساني، مسلطةً الضوء على الخدمات التي يقدمها المركز للباحثين والدارسين. وشارك المركز في ورشة ترميم المخطوطات، قدمها محمد الدالي، رئيس شعبة الترميم اليدوي.

وتحدث أنور الظاهري، رئيس شعبة العلاقات العامة في المركز، عن معرض المخطوطات الذي قدمه المركز في مقر الجامعة، مستعرضاً نماذج من المخطوطات الأصلية التي تعرضت للتلف، وشرح عن الأدوات المستخدمة في ترميم الكتب والوثائق والمخطوطات. وفي ختام اللقاء، شكرت الدكتورة كلثم عمر الماجد، أستاذة مشاركة في جامعة زايد، المركز على مشاركته الفاعلة في اللقاء التعريفي، وقامت بتكريم وفد المركز.