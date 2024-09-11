2506 متقدمين إلى «منحة صندوق معرض الشارقة للكتاب»

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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أعلنت «هيئة الشارقة للكتاب» عن استقبال 2506 طلبات للحصول على «منحة صندوق معرض الشارقة الدولي للكتاب للترجمة والحقوق» في دورته الـ13، منها 1215 خلال البرنامج المهني، الذي أقيم قبيل انطلاق فعاليات الدورة السابقة من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وأشارت الهيئة إلى ارتفاع معدل العناوين المعتمدة للحصول على المنحة في دورته الجديدة بنسبة 15.2 %، حيث اعتمدت 303 عناوين للترجمة في عام 2023 مقارنة مع 263 عنواناً في عام 2022، وشملت الكتب المعتمدة 119 عنواناً من اللغة العربية إلى لغات أجنبية، فيما بلغ عدد الأعمال المترجمة من لغات عالمية إلى اللغة العربية 184 كتاباً.

وتأتي منحة الصندوق تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية إلى تشجيع حركة الترجمة العربية والعالمية، عبر تقديم منح مالية للناشرين لمساعدتهم على ترجمة أبرز إصداراتهم إلى لغات أخرى، وتتراوح قيمة المنحة الواحدة ما بين 1500 و4000 دولار أمريكي تغطي تكلفة ترجمة الكتاب كلياً أو جزئياً.

وأكد أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أن «منحة صندوق الترجمة» تعكس التزام هيئة الشارقة للكتاب برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، تجاه دعم أثر الترجمة في تعزيز الحوّار بين ثقافات العالم، وفتح الأفق أمام النتاج المعرفي والإبداعي العربي للحضور والمساهمة في مسيرة الحضارة الإنسانية، وفي الوقت نفسه تعزيز حركة الترجمة من لغات أجنبية إلى العربية، وتكريم الناشرين والكتّاب والمفكرين من خلال ترجمة أعمالهم من اللغة العربية وإليها من عدة لغات أجنبية.

وتوزعت العناوين المعتمدة في المنحة من اللغة العربية إلى لغات أجنبية، على 33 إلى اللغة التركية، و19 إلى الإنجليزية، و14 إلى الفارسية، كما اعتمد الصندوق ترجمة 10 أعمال إلى اللغة المالايالامية، و8 إلى المقدونية، و6 إلى البرتغالية ومثلها إلى الألبانية، مقابل 5 إلى الفرنسية، و4 لكل من اليونانية والرومانية، في حين بلغ عدد الكتب المترجمة إلى اللغة الإيطالية 3، وكتابين لكل من الصربية والأوكرانية والتاميلية، وكتاباً واحداً إلى اللغة الألمانية.

وجاءت العناوين المعتمدة من لغات عالمية إلى اللغة العربية، بواقع 71 عنواناً من اللغة الإنجليزية، و40 من اللغة التركية، و13 من الأندونيسية، و11 من الإسبانية، و10 من الفرنسية، كما اعتمد الصندوق ترجمة 7 أعمال من اللغة الإيطالية، و5 من الروسية ومثلها من الصربية، مقابل 4 كتب من اللغة الأوكرانية، و3 من كل من الأرمينية واليابانية والسلوفاكية، وكتابين من الهنغارية، في حين اعتمد الصندوق ترجمة كتاب واحد من اللغة الألمانية والأذربيجانية والجورجية والمالايالامية والنرويجية والفارسية والرومانية.