«أمناء جائزة محمد بن راشد للمعرفة» يطلع على طلبات الترشح

المصدر: دبي ــ البيان

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عقد مجلس أمناء «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» اجتماعه الأول للعام 2024 للاطلاع على طلبات الترشح للجائزة في نسختها لعام 2024 والتحقق من استيفائها لكل المعايير والشروط، ومناقشة الإجراءات والقوانين المعتمدة، واستعراض التقدم المنجز في خطط الجائزة لسنة 2024، وذلك في مقر مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

وترأس الاجتماع جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، نائب رئيس مجلس الأمناء، أمين عام الجائزة، بحضور أعضاء مجلس أمناء الجائزة، وهم الدكتور علي أحمد الغفلي، ممثل جامعة الإمارات، والدكتور محمد عثمان الخشت، الرئيس السابق لجامعة القاهرة، وألكسندر جاكوب بوريس زيندر، ممثل جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة، والدكتور آلان جودمان الرئيس التنفيذي لمعهد التعليم الدولي.

وشارك في الاجتماع أعضاء المجلس الاستشاري والذي يضم كلاً من: الدكتور أولوف أميلين، مدير متحف جامتلي في السويد، والبروفيسور نيك رولينز، نائب رئيس جامعة هونغ كونغ الصينية، وديفيد بينيت، نائب رئيس قسم التطوير والعلاقات مع الخريجين في جامعة هوارد.

وأكد جمال بن حويرب، خلال الاجتماع، أن المعرفة هي القوة الدافعة للتغيير والابتكار، كما أنها الأداة الأمثل لتطوير حلول متجددة تسهم في تحسين حياة الناس وبناء مستقبل أفضل. وهي أحد أهم العوامل الضرورية في التنمية الاجتماعية، لكونها الطريق الأفضل لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة والشاملة.

وثمن الجهود الحثيثة والدور الحيوي الذي قدمه مجلس الأمناء والمجلس الاستشاري للجائزة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتكريم المؤسسات والأفراد، أصحاب الإسهامات المتميزة في المعرفة والتعليم والبحث العلمي، وذلك لتعزيز مكانة الجائزة ودعم رسالتها في نشر المعرفة وتكريس الابتكار. وأشار إلى الدور الإيجابي والفعال لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في تشجيع التميز في مجالات العلم والتكنولوجيا والتعليم والمعرفة.