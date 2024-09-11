21 فناناً «بين المد والجزر» أكتوبر المقبل

المصدر: أبوظبي ــ وام

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يفتتح رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي معرضاً فنياً خليجياً تحت عنوان «بين المد والجزر: خمسية خليجية»، في الأول من أكتوبر المقبل، بمشاركة 21 فناناً ومجموعات فنية من مختلف دول المنطقة.

يسلط المعرض الضوء على أبرز المحطات في مشهد الفنون البصرية، في مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ عام 2019، ويضم أعمالاً فنية ومعمارية وتصميمية، تتنوع بين الرسم والفيديو والتركيبات الفنية والنحت، تعكس الخصائص الثقافية والبيئية الفريدة للمنطقة.

ويتزامن المعرض، الذي يستمر حتى 8 ديسمبر المقبل مع الذكرى العاشرة لتأسيس رواق الفن، الذي لعب منذ افتتاحه في عام 2014 دوراً محورياً في ترسيخ مكانة جامعة نيويورك أبوظبي وجهة ثقافية بارزة في جزيرة السعديات.

يقام معرض «بين المد والجزر: خمسية خليجية»، بتقييم فني مشترك من مايا أليسون، المديرة التنفيذية لرواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي، ودويغو ديمير، القيمة الفنية في رواق الفن والأستاذة المساعدة في تاريخ الفن. وقالت مايا أليسون إنه خلال العقد الأول من إطلاق رواق الفن ومساحة المشروع في جامعة نيويورك أبوظبي، شهدنا زيادة في عدد الفنانين الذين يقدمون أعمالاً فنية مميزة مرتبطة بمنطقة الخليج العربي.