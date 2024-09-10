«القلم الذهبي» تدعم مشهد السينما العربية روائياً

المصدر: الرياض ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في دعم لصناعة السينما عربياً، تم إطلاق الموقع الإلكتروني لجائزة «القلم الذهبي» للأدب الأكثر تأثيراً، التي تهدف إلى تحويل النصوص الأدبية إلى أعمال سينمائية، وذلك بمبادرة من الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

جماهيرية

وقال رئيس جائزة «القلم الذهبي» الدكتور سعد البازعي، في مؤتمر صحفي أخيراً، إن جائزة القلم الذهبي، التي تركز على الأعمال الروائية الأكثر جماهيرية والأكثر قابلية لتبنيها سينمائياً، تفتح باب التقديم للأعمال الأدبية في الـ 15 من سبتمبر الجاري، حتى تاريخ 30 من الشهر الجاري، ثم سيتم الإعلان عن القائمة الطويلة في الـ 30 من نوفمبر المقبل، تليها القائمة القصيرة في الـ 30 ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن يتم الكشف عن الفائزين وتوزيع الجوائز في حفل يُقام في فبراير 2025، بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين وصناع السينما ونجومها.

مسارات

وأشار البازعي إلى أن مسارات الجائزة الستة هي: الجوائز الكبرى مسارات الرواية، السيناريو، أفضل عمل روائي مترجم، أفضل ناشر عربي، وجائزة الجمهور.

إثراء

ودعا رئيس جائزة «القلم الذهبي» كافة الأدباء والكتاب العرب إلى المشاركة في إثراء المحتوى العربي بأعمال ذات قيمة عالية علماً بأنه سيتم فتح باب التصويت للجمهور على موقع الجائزة في وقت لاحق. وفي ذات السياق، تم الإعلان عن إطلاق «ديوانية القلم الذهبي»، لتمثل منصة دائمة للأدباء للاستفادة منها على مدار العام.