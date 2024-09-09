«محمد بن راشد للمعرفة» تعين مستشاراً للذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن تعيين رون يونغ، مؤسس مجموعة شركات «نوليدج أسوشيتس إنترناشيونال» في كامبريدج بالمملكة المتحدة، مستشاراً في المعرفة والذكاء الاصطناعي للمؤسسة.

ومنذ إطلاقها عام 2007 بمبادرة شخصية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دأبت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على تنفيذ العديد من البرامج الرائدة، التي تهدف إلى ترسيخ المكانة الرائدة لإمارة دبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة على الخريطة المعرفية العالمية. وسيضطلع المستشار في المعرفة والذكاء الاصطناعي بدور مهم في تمكين المؤسسة من دمج كافة معايير الآيزو والشهادات والخبرات المكتسبة على مر السنوات مع مواصفة الآيزو 42001 لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي، الذي أعلنت عنه المنظمة الدولية للمعايير (ISO) أخيراً.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «نحرص في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على دعم استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، التي أطلقها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من خلال اعتماد أفضل المنهجيات والأساليب الرامية لتطوير المعرفة ونقلها للأفراد وفرق العمل والمؤسسات والمجتمعات القائمة على المعرفة حول العالم.

ويسرنا أن نواصل عملنا مع السيد رون يونغ لتطوير أنظمة إدارة شاملة مدعومة بالمعرفة والذكاء الاصطناعي، تساعد المؤسسات على تحديد أفضل الموارد البشرية والرقمية الأساسية، التي يمكن تطويرها من خلال الإدارة الفعالة للمعرفة وتقنيات الذكاء الاصطناعي».

بدوره، قال رون يونغ: «تعد مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مؤسسة معرفية رائدة عالمياً، تدعمها الرؤية الطموحة لسعادة جمال بن حويرب في تعزيز المعرفة البشرية وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتمكين المؤسسات وإعدادها للأجيال الحالية والقادمة. ويشرفني أن أتعاون مع هذه المؤسسة المرموقة في برنامجها لتطوير المعرفة». تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ستسلط الضوء على آخر المستجدات والمعلومات في هذا الصدد، خلال قمة المعرفة 2024، والتي ستقام يومي 19 و20 نوفمبر المقبل في دبي.