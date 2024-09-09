كريس جوردان.. المُحكِّم الفيلسوف

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أعلنت جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي الانتهاء من عمليات التحكيم للدورة الثالثة عشرة، والتي كانت تحت عنوان «الاستدامة». وكعادتنا سنقوم باستعراض الملفات التعريفية لأعضاء لجنة التحكيم لهذه الدورة.

بدايتنا مع المصور الأمريكي كريس جوردان، والذي تستكشف أعماله الجانب المظلم لثقافة الاستهلاك، من خلال السير على الخطوط الفاصلة بين الجمال والرعب، والتجريد والتمثيل، والقريب والبعيد، والمرئي وغير المرئي.

تتمركز رسالته حول السلوكيات اللاواعية في الحياة اليومية، ويترك للمشاهد استخلاص استنتاجات حول العواقب الحتمية، التي تنشأ عن العادات. يسعى من خلال أعماله للنظر إلى الخارج والداخل في الحقائق المعقدة للاختيارات الجماعية. تتجه مشاريع جوردان الجديدة نحو القوة التحويلية للجمال كمصدر للأمل والإلهام لعصرنا.

تم عرض صور جوردان وأعماله الفنية المفاهيمية في جميع أنحاء العالم، آخرها كان معرضاً فردياً استعادياً في سيئول. نشر جوردان أربعة كتب، وحصل على عدة جوائز، بما في ذلك جائزة Green Leaf من الأمم المتحدة، وجائزة «أنسل آدامز» من «سييرا كلوب» للتصوير الفوتوغرافي للحفاظ على البيئة، وجائزة Prix Pictet Commission في باريس. أما فيلمه Albatross فقد وجد طريقه للجمهور عالمي بقصة مدهشة عن جثث طيور الألباتروس الصغيرة على جزيرة نائية في المحيط الهادئ، حيث تمتلئ أجسادها بالبلاستيك، الذي تتلقاه من والديها كطعام ملتقط من سطح المحيط.

تصل رسائل جوردان المليئة بالجمال والأمل إلى جمهور واسع بشكل متزايد، من خلال مقابلاته على وسائل الإعلام، ومشاركاته في المحاضرات، وزياراته المدرسية في جميع أنحاء العالم.

فلاش

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جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

الدولية للتصوير الضوئي

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